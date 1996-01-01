Арестованы убийцы

Арестованы подозреваемые в убийстве гендиректора "РостэкПриморье". Сотрудники Департамента уголовного розыска МВД РФ (ДепУР) раскрыли убийство гендиректора "Ростэк-Приморье" при таможенном комитете Приморского края Сергея ПОПОВА.

"В ходе проведения розыскных и специальных мероприятий оперативная группа МВД РФ задержала 22 августа в Москве жителей Владивостока ИЩЕНКО и ПИВОВАРОВА по подозрению в совершении данного убийства", - сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы ДепУР. По его словам, "23 августа Ищенко и Пивоварову предъявлено обвинение в совершении убийства С.Попова".