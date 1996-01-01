Военный округ построит пять домов

На строительство постоянного и служебного жилья для военнослужащих и их семей в Дальневосточном военном округе в текущем году планируется затратить более 670 миллионов рублей, сообщает сайт Минобороны РФ.

Как отметил временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками ДВО по расквартированию и обустройству войск полковник Алексей КУРНОСОВ, за счет реализации этих средств округ получит 396 квартир общей площадью 25395 квадратных метров. Таким образом, до конца 2007 года в ДВО планируется ввести в эксплуатацию 5 жилых домов. В их числе 99-квартирный дом в Благовещенске, 80 квартирный в Уссурийске, 117-квартирный и 40-квартирный дома в Хабаровске, а также 60 квартирный дом в Бикине.