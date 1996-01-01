"Зеленый крест" нашел свинец

Рудная Пристань в пятерке самых загрязненных российских населенных пунктов.

Дальнегорск посетила группа экологов во главе с президентом Дальневосточного фонда охраны здоровья Петром ШАРОВЫМ. В составе иностранной делегации были профессора университета Айдахо Иен фон ЛИНДЕРН и Маргарет фон БРАУН, сотрудник международного "Зеленого Креста" Андре ВАЛКЕР из Швеции.

Проведенная за три дня работа - это продолжение многолетних научных изысканий. В 80-х годах прошлого века долина реки Рудной изучалась сотрудниками Тихоокеанского института географии (ТИГ) на предмет влияния техногенного загрязнения на компоненты наземных и морских экосистем и накопления тяжелых металлов в окружающей среде. В результате проведенных исследований было выявлено высокое содержание тяжелых металлов в воде, атмосферных осадках, почвах и растениях, что негативно влияет на флору и фауну долины. Учеными ТИГ делалось сопоставление загрязнения среды с уровнем заболеваемости жителей поселка Рудная Пристань.

В прошлом году сотрудник ДВГУ Петр ШАРОВ, работавший в составе исследовательской группы ДВГУ и университета Айдахо, защитил диссертацию "Свинец в окружающей среде поселка Рудная Пристань: оценка риска отравления детей". Оказалось, что по содержанию свинца в почвах приморский поселок Рудная Пристань являлся одним из пяти самых загрязненных российских населенных пунктов.