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"Зеленый крест" нашел свинец
Рудная Пристань в пятерке самых загрязненных российских населенных пунктов.
Дальнегорск посетила группа экологов во главе с президентом Дальневосточного фонда охраны здоровья Петром ШАРОВЫМ. В составе иностранной делегации были профессора университета Айдахо Иен фон ЛИНДЕРН и Маргарет фон БРАУН, сотрудник международного "Зеленого Креста" Андре ВАЛКЕР из Швеции.
Проведенная за три дня работа - это продолжение многолетних научных изысканий. В 80-х годах прошлого века долина реки Рудной изучалась сотрудниками Тихоокеанского института географии (ТИГ) на предмет влияния техногенного загрязнения на компоненты наземных и морских экосистем и накопления тяжелых металлов в окружающей среде. В результате проведенных исследований было выявлено высокое содержание тяжелых металлов в воде, атмосферных осадках, почвах и растениях, что негативно влияет на флору и фауну долины. Учеными ТИГ делалось сопоставление загрязнения среды с уровнем заболеваемости жителей поселка Рудная Пристань.
В прошлом году сотрудник ДВГУ Петр ШАРОВ, работавший в составе исследовательской группы ДВГУ и университета Айдахо, защитил диссертацию "Свинец в окружающей среде поселка Рудная Пристань: оценка риска отравления детей". Оказалось, что по содержанию свинца в почвах приморский поселок Рудная Пристань являлся одним из пяти самых загрязненных российских населенных пунктов.
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