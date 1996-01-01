Как "дед" заставлял "духа" конфеты есть

То, что происходит по ту сторону казарм, известно только их обитателям. В звонках и письмах домой новоиспеченные солдаты не сообщают о своих приключениях. За редким исключением родители бывают осведомлены об издевательствах, которым подвергается их сын, отдавая честь Родине. Как правило же: "Служу. Все хорошо".

Дедовщина: история вопроса

Всевозможные приколы вроде "тазика", когда на грудь спящего солдата кладется горящая сигарета и накрывается сверху металлическим тазом, давно стали "добрыми" армейскими традициями. Побывать частью "дембельского мотоцикла" и вовсе за честь.

Новоиспеченный солдат недоедает и недосыпает, трудится как пчелка и ежедневно постигает способность быстро перемещаться в пространстве. Ну чем не дух? Каким же испытаниям подвергалось это призрачное существо в советское, постсоветское и настоящее время?

Опрос служенцев 50-60-х гг. позволяет говорить о том, что дедовщины в эти годы не было. "Раньше воспитание было такое, с которым дедовщины просто не могло возникнуть", - рассказывает Иван Никандрович, служенец 1960 - 1963 гг. - Случаи неуставных отношений стали происходить ближе к 70-м гг. В 1968 г. произошло сокращение срока службы с трех до двух лет, в армию стали призываться все подряд, в том числе судимые. Они и привнесли дебош в армейские ряды".

Время службы Сергея приходится на 1980-1982 гг. "Дедовщина была", - рассказывает он, - над "духами" было принято издеваться. Причем ситуации, когда тебя "дед" заставляет что-то сделать, а ты отказываешься и потом получаешь за это, не так уж часто происходили. Обычно били просто так, в рамках воспитания".

Пик дедовщины застали солдаты начала 90-х годов. "Отношение к бойцам-"духам" со стороны старослужащих было как к рабсиле. Если "дед" захотел есть, то твое дело непременно организовать ему пищу. Его не волнует, где и как ты ее достанешь. "Принцип был один: "дед" сказал - "дух" сделал", - рассказал Дмитрий, солдат 1992-1994 гг.

Мой пол и молчи

Философия, что "дух" - это слуга, жива и сейчас, но уже не с такой жестокостью: уборка территории, мойка полов и туалетов. Приказ отдан - "духи" делают.

Сегодня дедовщина даже имеет такую форму, как заставлять "духа" есть шоколадные конфеты...

"Родители прислали посылку, - рассказывает солдат-срочник Степан, - командир нашего отделения приказал мне все, что в ней находилось из еды, съесть до утра. Я почти все раздал сослуживцам, а себе оставил только конфеты. Утром, командир отделения открыл мою тумбочку и нашел оставшиеся конфеты. Сначала заставил отжиматься от пола, а потом заставлял доедать. Я отказался, и он силой стал запихивать их мне в рот. Все мои сопротивления сопровождались побоями". Сегодня во многих частях "дух" периодически обязан делать денежные взносы на сотовую связь командира роты. Некоторым знакома ситуация, когда на их телефон приходила SMS-ка от друга из армии примерно следующего содержания: "Привет. Закинь на этот номер пару сотен". И подпись.

В современной армии отношения строятся "по понятиям". "Главное - раскидать по теме, - рассказывает Юрий, солдат-срочник, - т.е. сразу показать, что ты не лох, и быть прислугой здесь не собираешься. Пару раз побьют, но потом не тронут".

"В армии живут по зоновским понятиям, - рассказывает Дима, - те же самые определения: петух, красный, перец, опущенный.Если ты общаешься с "лохом" или "вафлей", то и тебя в армейском коллективе станут таковым считать".

По словам другого солдата-срочника Алексея, "деды" в их части были особенно жестоки. Больше всех боялись старшего сержанта по кличке Кабан. Без причины он мог избить любого призывника. В одно время он распределил между "духами" пол на "квадраты для уборки" и приказывал периодически натирать их до блеска бляхами от ремня".

Без комментариев

Все попытки получить комментарий у военного начальства относительно неуставных отношений в армии не увенчались успехом. Каждый ответ сводился к тому, что надо перезвонить по другому номеру, либо вообще закрыть этот вопрос. "Нет в армии никакой дедовщины, кто вам сказал?" - цитирую один из ответов, данных в военных верхах.

В Комитете солдатских матерей края прокомментировали: "Высшим военным кругам совсем ни к чему разглашение случаев дедовщины. Репутация прежде всего. Мы работаем с конкретными вопросами, по заявкам".