Французы считают, что "Курск" потопили американцы

12 августа в России - день памяти моряков подлодки "Курск", которая затонула семь лет назад.

По французскому каналу France-2 недавно показали фильм Жана-Мишеля КАРРЕ "Курск: подводная лодка в мутной воде". По версии французских документалистов, "Курск" был потоплен торпедой, выпущенной с подлодки "Мемфис" - одной из двух субмарин США, находившихся в районе маневров. Экипаж другой лодки "Толедо" неправильно рассчитал курс, и лодка столкнулась с "Курском". Чтобы, якобы, предотвратить возможную атаку "Курска" против "Толедо" (предполагается, что американцы как будто бы услышали открытие заглушки торпедного аппарата "Курска"), вторая субмарина "Мемфис" выпустила новейшую торпеду МК-48 в "Курск"...