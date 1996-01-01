На ДВЖД усилили меры безопасности

Согласно распоряжению вице-президента ОАО "РЖД" Вадима МОРОЗОВА на Дальневосточной железной дороге приняты дополнительные меры по безопасности движения поездов и антитеррористической безопасности.

Совместно с правоохранительными органами, сообщает пресс-служба ДВЖД, усилены охрана и пропускной режим на объектах жизнеобеспечения железной дороги.

В частности, все работники железной дороги предупреждены о повышенной бдительности. К этому также призываются пассажиры в помещениях вокзалов и на перронах через громкоговорящую связь.

Эти меры связаны с происшествием на Санкт-Петербургском отделении железной дороги 13 августа, когда из-за взрыва сошел с рельсов поезд и пострадали люди.