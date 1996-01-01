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Радиоактивная "утка"
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
"Произошла авария на атомной субмарине в районе г. Фокино. Радиоактивное облако идет в сторону Владивостока", - в панике звонили в редакцию читатели на прошлой неделе.
Как выяснилось позже, компания "Мосэкспополиметалл" готовила котлован под строительство жилых домов на участке между ЗАТО Фокино и Ливадией. Вместе с тем, по словам специалистов пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю, слухи подобного рода забивают эфир спасателей уже с прошлого понедельника. "По сообщениям граждан, уже и корабли тонули, и детей мертвых якобы находили, и пожары бушевали. При этом уже на месте выяснялось, что все сигналы ложные. Тем не менее каждый из них приходится проверять", - отметили в пресс-службе.
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