Радиоактивная "утка"

"Произошла авария на атомной субмарине в районе г. Фокино. Радиоактивное облако идет в сторону Владивостока", - в панике звонили в редакцию читатели на прошлой неделе.

Как выяснилось позже, компания "Мосэкспополиметалл" готовила котлован под строительство жилых домов на участке между ЗАТО Фокино и Ливадией. Вместе с тем, по словам специалистов пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю, слухи подобного рода забивают эфир спасателей уже с прошлого понедельника. "По сообщениям граждан, уже и корабли тонули, и детей мертвых якобы находили, и пожары бушевали. При этом уже на месте выяснялось, что все сигналы ложные. Тем не менее каждый из них приходится проверять", - отметили в пресс-службе.