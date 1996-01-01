Скандал в Сергеевской дивизии рикошетом ударил по генералитету

Рэкетирская история с Сергеевской пулеметно-артиллерийской дивизией (ПАД), которая прогремела на всю страну благодаря ДДГ "ЗР", и в которую вольно или невольно были втянуты должностные лица и военнослужащие-контрактники, еще не закончена.

Как стало известно "ЗР из информированных источников, на подписи приказы на увольнение 4 генералов военного округа, а нескольким полковникам, ожидавших повышения в звании, на генеральские звезды наложено вето министра.

При этом проверки, одна за другой, в течение двух месяцев сотрясали как сам штаб округа, так и низовые войсковые части и соединения.

Однако первые выводы уже были сделаны, меры приняты и, как уверяют в Министерстве обороны, миллионы рублей, направленные на строительство профессиональной армии, в том числе и на перевод частей постоянной готовности на контракт, будут под надежным военно-прокурорским надзором, а желающих погреть на них руки ждет карцер.

Хочется верить, что такая встряска пойдет на пользу, тем более что Сергеевский и Екатериновский (Амурская область) мотострелковые полки меньше чем через 4 месяца должны будут встать под контрактное ружье и доложить об этом Верховному главнокомандующему.