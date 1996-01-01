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Самые страшные клещи - в Приморье
Приморский край является российским лидером по тяжести протекания клещевого энцефалита и, что самое страшное, по количеству летальных исходов. Этим летом успели заразиться 22 человека, из них пятерых уже нет в живых, в том числе и одного подростка.
Очагами активности клещей в Приморском крае являются Чугуевка, Анучино, Спасск-Дальний, Партизанск. Жителям же Владивостока следует проявлять максимум осторожности в районе бухты Лазурной, на острове Русском, в Ботаническом саду и на дачных участках.
При этом эпидемиологи предупреждают: "О прививке на следующий год нужно подумать уже сейчас". В городе есть четыре вида вакцины: 2 отечественные и 2 зарубежные. Все они эффективны. Начинать прививаться можно уже с сентября. Стоимость одного укола 170- 300 руб. Для пенсионеров и детей эта услуга бесплатная.
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