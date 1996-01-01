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Самые страшные клещи - в Приморье

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Приморский край является российским лидером по тяжести протекания клещевого энцефалита и, что самое страшное, по количеству летальных исходов. Этим летом успели заразиться 22 человека, из них пятерых уже нет в живых, в том числе и одного подростка.

Очагами активности клещей в Приморском крае являются Чугуевка, Анучино, Спасск-Дальний, Партизанск. Жителям же Владивостока следует проявлять максимум осторожности в районе бухты Лазурной, на острове Русском, в Ботаническом саду и на дачных участках.

При этом эпидемиологи предупреждают: "О прививке на следующий год нужно подумать уже сейчас". В городе есть четыре вида вакцины: 2 отечественные и 2 зарубежные. Все они эффективны. Начинать прививаться можно уже с сентября. Стоимость одного укола 170- 300 руб. Для пенсионеров и детей эта услуга бесплатная.

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