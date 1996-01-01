Шеф адвокатского бюро подозревается в организации убийства

Громкое убийство, происшедшее во Владивостоке более полутора лет назад, нынешним летом получило не менее громкое развитие. Как сообщило РИА PrimaMedia старший помощник прокурора Приморского края Ирина НОМОКОНОВА, в октябре 2005 года во Владивостоке с применением огнестрельного оружия был убит руководитель ОАО "РОСТЭК" Сергей ПОПОВ.

По данному факту прокуратурой Советского района Владивостока было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ - умышленное убийство.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных Управлением уголовного розыска УВД Приморского края и следственных действий, проведенных Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе и прокуратуры Приморского края, 26 июня 2007 года по подозрению в организации убийства Попова С.М. задержаны лица, причастные к данному преступлению, а также, как полагает следствие, организатор преступления - руководитель адвокатского бюро "36 часов".