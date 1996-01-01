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Аржанова пустят по второму кругу
Прокуратура Владивостока будет добиваться обвинительного приговора для бывшего чиновника мэрии Николая АРЖАНОВА, оправданного 9 августа Ленинским районным судом.
Как сообщил на пресс-конференции заместитель прокурора Владивостока Сергей СТЕЦКО, в данном случае оправдательный приговор недопустим. Гособвинитель уверен, что собранных доказательств было вполне достаточно, чтобы вынести обвинительный приговор.
"Приговор о невиновности Аржанова вызывает у меня недоумение, - отметил Сергей Стецко. - Самое интересное, что по трем эпизодам он признал себя виновным и признал сумму ущерба в 11 млн руб., но суд это признание полностью проигнорировал. Сейчас мы готовим кассационное представление в краевой суд, которое имеем право подать в течение 10 дней, и будем добиваться обвинительного приговора".
В феврале 2007 г. прокуратура Владивостока по результатам проверки Управления муниципального имущества, градостроительства и архитектуры Владивостока возбудила уголовное дело. Уже в апреле Аржанову предъявили обвинение в совершении 11 преступлений по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса РФ - совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий.
Кроме того, городская прокуратура расследует еще одно уголовное дело в отношении Аржанова. Это еще 24 эпизода идентичных преступлений на сумму 23 млн руб.
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