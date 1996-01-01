"Кролик" особо не шалил

Тайфун USAGI ("Кролик"), обрушившийся на Приморье 1 августа, вызвал обильные ливневые дожди на юге края, однако аварийных ситуаций не вызвал.

Как сообщили ДДГ "ЗР" в "Приморскгидромете", во Владивостоке, Находке, Партизанске и Лазо за 12 часов количество осадков составило 50-86 мм. А в краевом центре Приморья был побит рекорд по осадкам для 1 августа за последние 7 лет - в этот день выпал 81 мм дождя.

Несмотря на столь обильные осадки, паводковая обстановка в крае осталась в норме, сообщили в государственном учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края. Лишь в Партизанском районе подтоплено несколько огородов. В Черниговском районе был сильный ветер с градом, но последствий, оцениваемых как чрезвычайная ситуация, это не вызвало.