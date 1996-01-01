Пограничники позвали приморцев в помощники

Руководство Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю обратилось к населению региона с просьбой соблюдать природоохранное законодательство страны в сфере добычи водных биоресурсов. Обращение распространено пресс-группой Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

"С начала 2007 года на участке Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержано более 70 нарушителей государственной границы, выявлено свыше 160 фактов контрабанды товаров, грузов и валюты через государственную границу на сумму 39 млн рублей.

За нарушения в сфере добычи морских биологических ресурсов привлечено к ответственности более 80 капитанов судов и их владельцев. Наложено штрафных санкций более чем на 25 млн рублей, конфисковано в доход государства 1 промысловое судно.

В морскую среду обитания выпущено около 400 тысяч экземпляров различных видов биоресурсов - краба, креветки и морского ежа. Изъято более 13 тысяч крабовых и креветочных ловушек, свыше 50 километров браконьерских сетей", - говорится в сообщении.

Однако, отмечается в обращении, данные статистики говорят о том, что, к сожалению, основную часть нарушений природоохранного законодательства в сфере водных биологических ресурсов на участке Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю допускают суда российских рыбопромысловых компаний, а также суда под флагами удобных государств с российскими экипажами на борту. Их мало волнует, что варварское и бесконтрольное расхищение морских богатств может привести к полному истреблению и исчезновению некоторых видов биоресурсов.

Командование Приморского пограничного управления считает, что бороться с браконьерством необходимо совместно, объединив усилия, не давая нарушителям промысловой деятельности возможности безнаказанно вести незаконный вылов морских биологических ресурсов.

"Жители приграничья всегда стояли в одном ряду с пограничниками на защите интересов нашей Родины! Мы твердо уверены в том, что и в дальнейшем совместными усилиями сможем пресечь незаконную деятельность тех, кто за счет разграбления морских богатств России набивает деньгами карманы криминальных авторитетов, лишая при этом будущие поколения нормальной экологической среды и необходимых природных условий для жизни!" - говорится в обращении.

По всем фактам нарушений природоохранного законодательства в сфере добычи водных биоресурсов можно обращаться в погранорганы по телефонам:

в г. Владивостоке - 8(4232) 21-32-74, 27-64-83, 30-29-26;

в г. Находке - 8(4236) 65-71-80; 64-57-07; 64-63-49;

в п. Посьет - 8(42331) 21-2-96.