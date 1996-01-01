Интеллект в собственности

Если при рассмотрении споров о защите интеллектуальной собственности точно руководствоваться буквой российского законодательства, то в итоге может пострадать не только владелец торговой марки, но и потребитель. Такой вывод озвучили судьи Высшего арбитражного суда (ВАС) на семинаре "Актуальные вопросы защиты интеллектуальной собственности и применения обеспечительных мер в государственных судах", который прошел в середине июля во Владивостоке.

Одной из тем, в тонкости которой федеральные судьи посвящали коллег из приморского арбитража, стала защита интеллектуальной собственности. При этом, отметила судья ВАС Российской Федерации Татьяна НЕШАТАЕВА, "как российские, так и зарубежные суды к этой теме до сих пор подходов не нашли. Более того, отрасль не урегулирована настолько, что обычный гражданин сегодня может "обуть" крупную фирму с мировым именем на миллионы долларов. Так было, например, с компанией "Кодак", которой несколько раз отказали в защите зарегистрированного товарного знака "Кодак" в отношении доменного имени Kodak.ru. Скандал разразился после того, как выяснилось, что этот домен зарегистрировал в РосНИИРОС индивидуальный предприниматель Александр ГРУНДУЛ, а потом использовал в своих коммерческих интересах".

По утверждению заместителя начальника отдела международного права ВАС Владислава СТАРЖЕНЕЦКОГО, авторское право сегодня является одним из самых динамично развивающихся категорий дел. Их прирост в России составляет от 20% до 40% в год. Между тем, поскольку интеллектуальная собственность для России стала абсолютно новой отраслью, каждое третье такое дело носит прецедентный характер.

Интернет-паразиты

Взять, например, ту же регистрацию доменных имен. Некоторые граждане - тот же Грундул - и юридические лица давно организовали на этом довольно прибыльный бизнес - регистрируют аналогичные и сходные по написанию с известными брендами имена, а потом предлагают их выкупить владельцам товарных знаков. Речь идет о киберсквоттинге (от англ. сybersquatting) - захват доменных имен с целью наживы. Наиболее очевидным для держателя бренда в этом случае является выкуп домена. Однако в интернетовском мире принято относиться к киберсквоттерам как к террористам, а идти на уступки и выкупать имена - считается дурным тоном. Другое дело - отсудить домен, если киберсквоттер "застолбил" имя фирмы специально, чтобы потом его владельцу же и перепродать. Отсудить домен возможно, однако ресурсы, которые придется на это потратить, могут быть весьма значительными. Так, дело "Кодак" против Грундула" хоть и завершилось победой Eastman Kodak, но длилось более 3 лет.

Досье У киберсквоттинга есть свои подвиды. Во-первых, это явный захват имен, идентичных торговым маркам (Yandex.com, Kodak.ru). Во-вторых, регистрация имен, похожих по написанию на имена "раскрученных" сайтов - тайпсквоттинг. Он имеет определенное сходство с теми случаями, когда регистрируются имена, ассоциирующиеся в умах пользователей Сети с нужными им компаниями или личностями. Пример чистого тайпсквоттинга: Sport-expres.ru - с одной буквой "s". Ко второй категории относятся Sberbank.ru, Sberbank.com - ни один из этих сайтов не принадлежит тому Сбербанку России, о котором подумает 90% россиян. Третий подвид - регистрация имен "по словарю" - столбятся слова, которые могут служить именем, связанным с тематическим содержимым сайта. Отсудить такой домен практически невозможно - эти слова, как правило, являются общеупотребительными. Примерам такого захвата нет числа - практически любое хорошее имя уже принадлежит какому-либо интернет-проекту или киберсквоттеру.

Впрочем компаний, паразитирующих на чужих брендах, достаточно не только во Всемирной сети. Это потому, что, по словам Владислава Старженецкого, самыми ценными активами у тех же коммерческих предприятий в настоящее время являются не заводы или земли, а интеллектуальная собственность. Поэтому в России, да и за рубежом, создаются и работают целые концерны, паразитирующие на чужой интеллектуальной собственности.

Этичный суд

Таким образом, на примерах арбитражных споров в ВАС между брендами "Nivea" и "Livia", пива "Невское" и орешками "Невское" и т.д. столичные судьи рассказывали местным, чем нужно руководствоваться при принятии решений за неимением адекватного законодательства.

А руководствоваться нужно реакцией потребителя на "пиратское произведение" и их правами, а также моральной составляющей спора. Например, много споров в юридическом сообществе вызвало решение ВАС об удовлетворении иска производителя пива "Невское" ОАО "Вена" об отмене регистрации товарного знака изготовителя фисташек "AMRO Невское" ООО "Блэк Джек-1". Надо отметить, что в упаковке "Блэк Джек-1" использовал идентичное графическое изображение торговой марки "Невское". Несмотря на то, что эти товары не являются однородными, суд посчитал, что орешки являются неотъемлемой традиционной закуской этого слабоалкогольного напитка.

Несмотря на доводы коллег о том, что, согласно этой логике, с таким же успехом к однородным товарам можно отнести водку и колбасу или водку и огурец, Президиум ВАС удовлетворил требования ОАО "Вена". Более того, как выяснилось в процессе, выбор потребителя этих орехов на большую долю процента был связан с известным пивным брендом.

Как выяснилось на семинаре, дать однозначный ответ по спорам на приведенных примерах не смог практически ни один приморский судья. Но, как успокоила их Татьяна Нешатаева, это вполне нормально: "Из 16 человек, входящих в состав Президиума Высшего арбитражного суда, где каждый имеет право голоса, по делам об интеллектуальной собственности результат голосования всегда будет "9 голосов против 8". Вместе с тем, все равно только судьи могут разрешить пробелы законодательства, поскольку они ближе к жизни и не такие инертные.

Досье Согласно практике Высшего арбитражного суда РФ из всех споров о защите интеллектуальной собственности большинство тяжб составляют иски о товарных знаках и иных средствах индивидуализации. На втором месте по распространенности - авторские и смежные права, на третьем - патентные споры.

На Дальнем Востоке существует своя практика защиты интеллектуальной собственности. Причем здесь пока больше действуют согласно букве закона. Правда, порой это приводит к тому, что нарушитель авторских прав ответственности не несет. Так было год назад в Приамурье, когда Арбитражный суд области отказался привлечь к ответственности китайскую компанию, которая ввозила в Россию одежду под логотипами известных западных фирм. Как сообщала пресс-служба суда, трижды общество "Шен Лун" представляло в Биробиджанскую таможню (Еврейская АО) грузовую декларацию с указанием, что поставляемый товар - это изношенные текстильные изделия, не подлежащие ремонту, с отсутствием торговой марки, без указания фирмы-изготовителя. Однако при таможенном досмотре товара в первом случае было установлено, что пришли вещи с логотипом PUMA, во втором - ADIDAS, а в третьем - NIKE. За ввоз на территорию Российской Федерации товара с использованием чужого товарного знака Биробиджанской таможней были составлены протоколы об административном правонарушении.

Арбитражный суд Амурской области факт ввоза в Россию товара с использованием чужих товарных знаков признал, но пришел к выводу, что фирма "Шен Лун" во всех трех случаях до момента вскрытия товара не знала о его фактической маркировке. Подтверждением этого послужили письма китайской торгово-промышленной компании "Сириус" и Хэйхэйской компании "Синхэ", с которыми и были заключены контракты на поставку товара. В письмах пояснялось, что из-за ошибки рабочего персонала обществу "Шен Лун" был отправлен совершенно другой товар с товарными знаками. Поэтому суд не усмотрел вины общества "Шен Лун" в совершении административного правонарушения.

Еще один, но более успешный для потребителя спор произошел в Арбитражный суде Приморского края - между ЗАО "Масан Рус Трейдинг" и ООО "Торговый дом "Вироско" и предпринимательницей из Владивостока Ольгой ВОРОБЬЕВОЙ. ЗАО обвиняло ответчиков, грубо говоря, в воровстве дизайна крышки от бутылок для соусов в виде пагоды. Эту крышку, правильнее сказать, затвор, "Масан Рус Трейдинг" запатентовал и использовал при изготовлении и продаже соусов под брендом Chin-su. Следует сказать, что ответчики не только пиратски повторили дизайн затвора, но и формы бутылки, а также саму рецептуру соуса, назвав его Seсret of the Chif.

Возмутившись этим фактом, ЗАО потребовало в качестве сатисфакции наложить запрет на ввоз, хранение и продажу на территории России пиратских соусов. А также изъять весь продукт под маркой Seсret of the Chif из торговой сети. Между тем, несмотря на абсолютное сходство затворов двух производителей, ответчица пыталась уверять, что крышки непохожи. Пришлось производить экспертизу, которая подтвердила идентичность. В итоге Приморский арбитражный суд запретил госпоже Воробьевой и ООО "Торговый дом "Вироско" нарушать исключительные права патентообладателя и удовлетворил иск ЗАО "Масан Рус Трейдинг".

Как отметили ведущие семинара, суд вряд ли будет так усердно защищать бренд производителя, который не позаботился о его силе и известности. Кроме этого, в любом споре в первую очередь будут учитывать интересы потребителя и только потом - производителя товара, чье интеллектуальное право нарушено.