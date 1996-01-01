Контрактники в осаде

31 мая "ЗР" впервые написал о рэкете в Сергеевской дивизии "Пайковые для криминалитета". Статья попала на нужный стол в министерстве обороны России по неведомым нам каналам. Но если б не вмешательство правозащитников из окружного центра и родителей военнослужащих, дело, наверное, так и не получило бы столь оглушительной огласки. В итоге министерская проверка.

Сегодня в Сергеевской дивизии многое делается, чтобы навести порядок. По имеющейся у "ЗР" информации, местные бандиты легли на дно, а что касается "полководцев", замеченные в неравнодушном отношении к зарплатам контрактников, то те сдали "назад". После министерской проверки под некоторыми из них "задымилась" земля. Поверим на слово заместителю министра генералу ПАНКОВУ, руководившему проверкой соединения и обещавшему во всем разобраться. В свою очередь надеемся, что материалы проверки с оргвыводами станут достояние гласности не только в узком министерском кругу.

Ничего не вижу

Помимо военного ведомства "сергеевскими безобразиями" сегодня вплотную занимается краевая милиция в лице следственного управления УВД Приморского края.

Увы, как сообщают наши корреспонденты из Хабаровска, случай с приморской дивизией не единичный. Через небольшой промежуток времени у нас появились папки под названием "Хабаровск" и "Бикин". В этих городах есть аналогичные части, переходящие на контракт по федеральной программе, и, как оказалось, проблемы в них с военнослужащими-контрактниками один в один повторяют сергеевскую ситуацию.

Но до этого наши публикации были замечены в правлении Хабаровского краевого правозащитного центра. Председатель правления, сам бывший офицер одной из частей Дальневосточного военного округа, Павел ШМАКОВ предоставил копии рапортов и объяснительных записок военнослужащих, пострадавших от военно-правового беспредела в двух хабаровских полках. По сути дела, военнослужащих, у которых заканчивался срок срочной службы, силком загоняли под контракт, а потом контрактники попадали под прицел распоясавшихся в гарнизонах "неформалов".

Вот выдержка из одного обращения в правозащитную организацию родного брата военнослужащего, чью фамилию по понятным причинам мы назвать не можем, но орфографию и стилистику сохранили полностью: "?Мой брат (Ф.И.О) дослуживал срочную военную службу (2 года) в 692512, Приморский край, г. Уссурийск, в/ч 47152, 1МСБ (1МБ), до окончания срока службы осталось около месяца (04.04.2007г.). 01.03.2007 г. их (около 300 человек) перевели в 682971, Хабаровский край, г. Бикин, в/ч 31963, подразделение артиллерийский дивизион. Там их заставляют подписывать контракты на 3 года, со слов брата, в случае отказа - подписи поставят за них (имелись случаи). 06.03.2007 г. мой брат и несколько его сослуживцев оказались в санчасти (по непонятным, но предполагаемым причинам), остальных отправили на полигон, возможно, уже как контрактников, опять же со слов Ф.И.О. Просьба помочь и разобраться в сложившейся ситуации. С уважением, (ФИО), Москва (брат)".

Если таким вот образом части постоянной готовности переходят на контракт, то ясен пень, как говорят курсанты военных училищ, федеральная программа будет выполнена и перевыполнена.

Ничего не слышу

Сложившуюся ситуацию обсудили в Бикинском полку, а также МСП на Красной Речке. А в Хабаровске состоялось целое совещание с привлечением представителей ветеранских организаций, церкви, штаба ДВО, военной прокуратуры и членов местной ячейки партии "Единая Россия"(?!).

Вообще-то собирались по другому поводу - на внеочередном расширенном заседании руководители ветеранских организаций Дальневосточного военного округа должны были обсудить организацию военно-патриотической работы. Благочинность нарушила хабаровская правозащитница Валентина РЕШЕТКИНА - она вслух заявила о вещах, о которых половина из присутствующих, наверняка, слышала и знала.

Правозащитница инициировала проведение совета безопасности при губернаторе Хабаровского края. Копии заявления были направлены для рассмотрения и принятия решения командующему войсками ДВО, военному прокурору и начальнику УВД края. Однако все попытки Валентины Решеткиной достучаться до высоких кабинетов оказались тщетны. Реакция последовала, но иная, чем ожидалось.

Ответом на обращение Решеткиной и послужила вот эта внеочередная "конференция" - здесь ее обращение предали анафеме. Почему убеленные сединами ветераны расценили озвучивание фактов поборов и унижений военнослужащих как оскорбление вооруженных сил, ложь и вымысел? Ведь вскрытые факты показывают: простая замена призывников контрактниками не искореняет "дедовщину" в армии, а порождает новые недуги. И стремление не выносить сор из казармы - здесь плохой помощник.

Да и что в конечном итоге ответить на запрос брата военнослужащего, гниющего где-то в Бикине?