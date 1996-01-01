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Арбитражу требуется здание
"Пятому апелляционному арбитражному суду понадобится все 10-этажное здание по адресу: Светланская, 115", - прокомментировал председатель Приморского арбитражного суда Сергей ЧУМАКОВ скандал, связанный с выселением из этого объекта приморского Центра научно-технической информации, о котором ДДГ "ЗР" писал в №55.
- Пока в штате этого суда действительно числятся 9 судей, однако со временем их количество увеличится до 30, - отметил Сергей Тимофеевич. - Кроме того, согласно нормативам, офис судьи должен занимать не менее 160 кв. м полезной площади, не говоря уже о помощниках судей и другом персонале. При этом здание, которое, кстати, нам навязали на баланс, нуждается в срочной реконструкции. По оценкам специалистов, уже сейчас в нем опасно находиться.
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