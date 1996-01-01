Новый начальник дальневосточных ВВС и ПВО прибыл из Подмосковья

В Хабаровске прошла церемония вручения штандарта новому командующему Дальневосточным объединением ВВС и ПВО Валерию ИВАНОВУ.

Знак ему вручил Главнокомандующий ВВС России Александр ЗЕЛИН, который прибыл в Хабаровск, передает РrimaМedia. До назначения на эту должность Валерий Иванов возглавлял первый корпус ПВО в Подмосковье. Прежний командующий Дальневосточным объединением Игорь САДОФЬЕВ назначен заместителем Главкома ВВС РФ по авиации.