Опасные пирожки с кремом

За шесть месяцев 2007 года главный санврач по Приморскому краю Дмитрий МАСЛОВ своим решением прекратил действие санитарно-эпидемиологического заключения на производство кондитерских изделий с кремом четырех приморских предприятий: ИП Александрова и ИП Исаева в Владивостоке, ИП Мамрукова и ОАО "Арсеньевский хлебозавод" в Арсеньеве.

За полгода органы Роспотребнадзора составили 31 протокол об административном правонарушении на индивидуальных предпринимателей, должностных и юридических лиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Приморью.

Также во время проверок было составлено три протокола о временном запрете деятельности по производству кремовых кондитерских изделий в отношении ООО "Весенка" (Владивосток), ООО "Мир сказки" (Находка), ИП Солонко (с. Владимиро-Александровское). Впоследствии по решению суда ООО "Мир сказки" и индивидуальный предприниматель Солонко были оштрафованы на 40 тысяч рублей каждый.

Специалисты управления в ходе проверки на МУП "Ярославский хлебозавод" в Хорольском районе обнаружили 720 яиц, произведенных ОАО ППЗ "Новосибирский", с истекшим сроком годности. В первом полугодии 2007 года внеплановые проверки были проведены на 46 предприятиях Приморья.