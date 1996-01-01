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Моральный вред "Скелетонов"
44 года назад 34-й президент США Джон КЕННЕДИ положил начало консюмеризму - потребительскому движению, от которого сегодня страдает американский бизнес и наживают состояние американские потребители. При этом, несмотря на то что Россия в защите прав потребителей взяла за основу американский опыт, разбогатеть на потребительском экстремизме россиянам в ближайшее время не удастся.
Издержки цивилизации
За 14 лет существования Федерального закона РФ "О защите прав потребителей", который наделил нас соответствующими правами, мы так и не научились ими пользоваться. Зато в США, как известно, на этих правах зарабатывают, и даже очень неплохие деньги. В Новом свете потребительский экстремизм приобрел огромные масштабы и давно стал трагедией американских производителей товаров и услуг. Вспомним ставшую уже легендарной бабушку, "заработавшую" $1 млн на "Макдональдсе". Для этого ей понадобилось всего лишь тронуться с места на своем авто, и при этом опрокинуть на себя купленный в фаст-фуде горячий кофе, а потом подать на "Макдональдс" в суд.
По мнению президента Адвокатской палаты Приморского края Бориса МИНЦЕВА, в России у подобных исков перспективы нет. Хотя со временем, скорее всего, такая тенденция будет: во-первых, благосостояние россиян улучшается, во-вторых, адвокаты активно осваивают сферу защиты прав потребителей. "Я, конечно, не за абсурдные иски, но отмечу, что защищать потребителя надо, потому что пока его, как говорится, дурят на каждом шагу. Взять хотя бы торговлю на вещевых рынках, где в большинстве случаев граждане не получают защиты своих прав. Кто там может дать хоть какие-то гарантии на товар, который более чем на 95% контрафактный?".
Российская стрессоустойчивость
Однако на экстремизме российским потребителям разбогатеть не удастся, потому как моральное здоровье нашего человека оценивается на несколько порядков ниже американского. Как показывает практика, сегодня моральный вред по решениям судов в России порой может оцениваться в 500 руб. К тому же вовсе не факт, что обоснованный на первый взгляд иск суд удовлетворит.
Пример тому - случай с торговой маркой компании "Данонн" "Скелетоны". Год назад одна москвичка обратилась в суд с требованием запретить выход в эфир рекламы молочных продуктов под брендом "Скелетоны", т.к. у ее маленькой дочери при виде рекламы этих йогуртов и творожков возникали страх и истерика. Несмотря на действительно мрачный образ данонновского персонажа, иск москвички суд не удовлетворил. Возможно, роль в принятии судом такого решения больше сыграли не доводы истицы, а миллионы долларов, вложенные в раскрутку "Скелетонов".
Вместе с тем активное отстаивание своих потребительских прав в России может привести к весьма неожиданным последствиям. В нашей стране людей, которые, несмотря на кажущуюся сложность процедуры и потерю нервов, пытаются отстоять свои интересы, считают сумасшедшими. Знакомый юрист не раз судился, защищая свои права потребителя: когда у него сломалась стиральная машина через месяц после покупки, компьютер в течение гарантийного срока, когда ему доставили автомобиль, купленный через интернет-аукцион, с вмятиной на капоте. При этом, чувствуя, что рассмотрение его дела затягивается, он делал попытки ускорить процесс, обращаясь с жалобами в прокуратуру. Уже через три года после активной переписки с правоохранительными, контролирующими органами и судами к его искам, заявлениям и прочим обращениям стали относиться заведомо несерьезно. Отсюда напрашивается вывод: чтобы с нашими правами считались, нужно активно их защищать как можно большему количеству людей. Одиночки-правозащитники ситуацию не спасут. Их так и будут считать психически нездоровыми, а нас - дурить на каждом шагу.
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