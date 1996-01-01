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К нам едет комиссар
Новый военный комиссар Владимир ГОНЧАРОВ, назначенный на должность на прошлой неделе, оказался скромнее своего предшественника Игоря СВЕНТИЦКОГО.
Как стало известно "ЗР" из источников, близких к Краевому военному комиссариату (КВК), прибытие Владимира Гончарова к новому месту службы ожидается 18 июля. В отличие от предшественника, краевые власти с выделением жилплощади для будущего генерала не торопятся. Пока для него забронирован номер в одной из гостиниц Владивостока.
По мнению источников, случай с бывшим начальником КВК Игорем Свентицким, осужденным за превышение должностных полномочий, сыграл злую шутку с другими высокопоставленными сотрудниками Крайвоенкомата. Некоторые из заместителей КВК не могут улучшить свои жилищные условия и вынуждены ютиться в 9-метровых комнатенках на краевом сборном пункте.
Кстати, назначение на вакантную должность начальника военкомата подвело черту под слухами, ходившими больше года о возможном возвращении Игоря Свентицкого в свое кресло. Несмотря на то что по кассации ему было возвращено генеральское звание, с мечтами о военной службе опальному генералу приходится расстаться навсегда. Судимость по такой статье, а с ней и запрет занимать соответствующую должность в течение 3 лет делает невозможным возвращение в армию, хотя бы уже по возрастному цензу.
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