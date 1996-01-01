Вакансии есть на море

Заставы и отряды погранвойск ФСБ России укомплектованы контрактниками по полному штату. Но для желающих продолжить службу именно на границе появилась возможность осуществить свои планы на кораблях и в береговых подразделениях погранвойск.

Условия прохождения службы, материальное обеспечение, льготы и социальные гарантии не отличаются, а по некоторым позициям даже заманчивее тех, что имеют контрактники погранвойск на суше. По информации, предоставленной пресс-службой Управления погранвойск ФСБ России, среднемесячный размер денежного довольствия для военнослужащих, поступивших по контракту на рядовые и старшинские должности, составляет 11,3 тыс. руб.

Но это не предел. В зависимости от того, каким будет отношение контрактника к службе, существует целый ряд бонусов. В том числе 25%-ная премия за образцовое выполнение воинского долга; ежемесячная 120%-ная надбавка за сложность, напряженность и специальный режим военной службы; ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет к окладам денежного содержания в размере от 5% до 70%; ежемесячное денежное поощрение в размере оклада по воинской должности; - выплата на обзаведение имуществом первой необходимости в размере до 12 окладов денежного содержания;

Кроме того, при прохождении службы в отдаленной местности и за особые условия службы выплачиваются дополнительные надбавки и вознаграждения, что повышает размер денежного довольствия до 20 тыс. руб. и выше! Отдельной строкой идет отпуск продолжительностью 30 суток, не считая 2 недель на дорогу. По просьбам самих военнослужащих отпуск может быть разбит на несколько частей.

О всех тонкостях прохождения службы, вакантных местах, а также подробный перечень социального пакета можно узнать в военкоматах по месту жительства.