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Очередное уголовное дело на миллионы
5 июля руководителя департамента имущественных отношений администрации Приморского края Владимира КНИЖНИКА Ленинский районный суд г. Владивостока временно отстранил от должности по ходатайству прокуратуры Приморского края.
Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Приморского края Ирина НОМОКОНОВА, более месяца назад приморская прокуратура возбудила уголовное дело по факту превышения Книжником должностных полномочий при отчуждении из государственной собственности Приморского края здания Приморской государственной публичной библиотеки им. Горького во Владивостоке, являющегося памятником истории и культуры.
Как полагает следствие, в результате незаконных действий руководителя департамента из государственной собственности края отчуждено 50 объектов недвижимости, расположенных в городах Владивостоке и Артеме, часть из которых является памятниками истории и культуры, а краевому бюджету причинен ущерб на сумму свыше 70 млн руб.
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