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В Арсеньеве осуждена группа наркоторговцев
Приморские наркополицейские ликвидировали деятельность организованной преступной группы, сбывавшей в Арсеньеве ацетилированный опий. Об этом корр. ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления наркополиции Приморья.
Лидер ОПГ Алексей Астраханцев занимался закупками опия-сырца и руководил процессом. Сергей Рева отвечал за "крышу" для преступников, был тесно связан с лидерами преступного мира Арсеньева. За сбыт отвечали Сергей Круглов и Евгений Шевцов, которые даже не были знакомы друг с другом. Пятый, Сергей Завьялов, отдал в распоряжение группировки свою квартиру. Все члены ОПГ - наркоманы со стажем.
За время существования ОПГ, с февраля по май 2006 года, наркодельцы в целях конспирации сменили четыре квартиры. Какое-то время ОПГ была единственным распространителем ацетилированного опия в городе. Однако все ее члены давно были известны сотрудникам Арсеньевского межрайонного отдела приморского управления наркоконтроля как рядовые наркоманы. Поэтому один из них - Завьялов, употребляющий наркотики не первый десяток лет, не выдержал внезапного лишения привычной дозы и был признан невменяемым по причине тяжелого психического заболевания. Остальные четверо предстали перед судом. Астраханцев, Рева и Шевцов получили 11, 10,5 и 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Круглов отделался 4,5 годами условного срока.
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