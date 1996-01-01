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Число наркоманов в крае зашкаливает за 50 тысяч
В Приморском крае на учете состоит около 10 200 людей, употребляющих наркотики. Как сообщила корреспонденту "Восток-Медиа" главный врач краевого наркологического диспансера Людмила МИХАЛЕВА, в структуре больных наркоманией в Приморском крае удельный вес употребляющих марихуану и иные производные конопли составляет 38%, в то время как почти 70% составляют наркозависимые от опиатов (героин, опий).
Все состоящие на официальном учете проходят профилактическое и диспансерное наблюдение в диспансерах и специализированных клиниках. Конечно же, за медицинской помощью обращаются далеко не все. И медики, и представители Приморского наркоконтроля считают, что за помощью к врачам обращается каждый пятый, следовательно, реальное число наркоманов в Приморском крае зашкаливает за 50 тыс.
"В Приморском крае наркотический взрыв отмечен в 2002 г., но за последние годы темпы наркомании в Приморском крае снизились, - заметила Людмила Михалева. - В 2005 г. выявлено 870 наркотически больных, в 2006 г. - 578 человек. Только не все так радужно, поскольку в Приморье уровень наркотически больных и распространенности наркотиков в 2-2,5 раза больше, чем по России. Растет число наркоманов, умерших от передозировки. Только в 2006 г. наркотики стали причиной летального исхода в 246 случаях - это 206 человек, больных наркоманией, и 40 потребителей. Опубликованы данные токсикологического монтиронига, в соответствии с которыми за первые три месяца 2007 г. в Приморском крае от наркотиков скончались 8 человек, 15 человек, в том числе одного подростка, удалось спасти".
Медики отмечают, что отравление опиатами не спутаешь ни с чем другим по одной характерной особенности: зрачки перебравшего наркомана становятся похожими на две маленькие точки, перестают реагировать на свет, а глаза закатываются под лоб. По этому признаку даже несведущий прохожий может определить, что за болезнь у внезапно потерявшего сознание на улице молодого человека или девушки. Что происходит с организмом человека, принявшего слишком большую дозу наркотика? Страдает, главным образом, дыхательная система. Проще говоря, наркоман настолько одуревает, что забывает, как дышать. При этом в течение двух-трех минут продолжает работать сердце и кровяное давление остается нормальным. После остановки дыхания человеческий организм перестает функционировать. Наступает смерть.
Не стоит забывать и про ВИЧ-инфицированных, которых в Приморском крае официально насчитывается около 6700 человек. По-прежнему ведущим путем передачи ВИЧ-инфекции является парентеральный (внутривенное употребление психоактивных веществ), удельный вес - 80,7%. И еще не известно, какой показатель будет в 2007 году.
Медики, представители наркоконтроля и УВД считают, что негативно сказываются такие факторы, как принятие законов, запрещающих принудительное лечение наркоманов, и увеличение размера дозы, которую человек, употребляющий наркотики, может иметь при себе, не опасаясь уголовного преследования. Заметим, что только за 1 неделю инспекторами ГИБДД в Артеме было отправлено на выявление наркотического опьянения 25 водителей.
По словам Людмилы Михалевой, возросло в Приморье число беременных женщин, не желающих отказываться от наркотиков. Если в 2005 году в Приморье было четыре таких горе-мамаши, то в 2006 году в родильные дома обратились уже 9 женщин. Также, по статистике, 13% школьников и треть студентов пробовали наркотики.
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