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Игла от Надежды
В одном из частных домов города Артема все желающие круглосуточно могут приобрести дозу опия, постоянным клиентам - скидка. Правоохранительные органы установили, что по указанному адресу проживает дружная цыганская семья.
Семейное дело
Молодая женщина вела криминальный бизнес, чтобы прокормить престарелую мать и дочь-подростка. По словам постоянных покупателей, за опием в указанный дом они систематически похаживали еще с 1998 года. Хозяйка всегда была осторожна: продавать свое зелье она решалась только хорошо знакомым людям. Самым частым гостем Надежды оказался молодой человек по кличке Ежик. В этой семейке он был помощником на все руки: присматривал за домом, батрачил на приусадебном участке и принимал участие в торговле наркотиками. Плату за свои услуги всегда брал в одной и той же валюте - бесплатным уколом.
За Надеждой и ее визитерами сотрудники милиции следили около месяца. Именно столько времени потребовалось, чтобы собрать необходимую доказательную базу. Выяснилось, что женщина и ее мать, известная среди местных наркоманов как баба Лена, прятали пакетики с расфасованным дурманом в доме и дворовых постройках, а Ежик подыскивал клиентов. Все были довольны.
Омрачало идиллию только одно: Надежда сама пристрастилась к своему зелью, да так, что периодически воровала наркотики из общего котла. Из-за этого в семье то и дело возникали длительные конфликты и яростные ссоры, которые мешали бизнесу. Пришлось-таки пойти на компромисс: мать приняла решение выделять Надежде часть приобретенного опия для личного потребления.
В середине декабря у Надежды был произведен обыск, в ходе которого оперативники изъяли полный наркоманский набор: металлическую чашку со следами опиатов, шприцы, иглы, но самих наркотиков в доме не нашлось. Все это добро торговки хранили во дворе: стеклянную бутылку с ангидридом уксусной кислоты прятали в куче мусора, а металлическую банку с пакетиками опия зарыли в землю возле гаража.
После задержания правоохранительными органами Надежда активно раскаивается в содеянном, не скрывая, что уже много лет находится в наркотической зависимости, но семейный бизнес в ее пересказе выглядит как забота о близких. По ее словам, наркотики приобретались для личного потребления, а излишки продавались "друзьям", когда в доме заканчивались продукты. Слезный рассказ впечатления на оперативников не произвел, Надежду ожидает суд.
Оптом дешевле
Сотрудники следственного управления УВД ПК направили в суд еще одно обвинительное заключение в отношении аналогичной преступной группы. Наркотиками также торговала женщина. Ирина - дама солидная, ей без малого 50 лет, по месту работы характеризуется положительно. Правда, должность невелика: всего лишь уборщица, зато в одном из самых престижных вузов Владивостока.
Ирина более десяти лет стоит на учете у нарколога с диагнозом "употребление конопли и опиатов". В конце прошлого года сотрудники милиции выяснили, что она не только сама употребляет, но и активно распространяет наркотики, в том числе и среди молодежи. Среди клиентов она известна как продавец, у которого всегда можно достать героин в любом количестве.
Преступную группу взяли под наблюдение сотрудники УБОП УВД Приморского края. Выяснилось, что сама торговка на контакт с клиентами идет неохотно, предпочитая иметь дело только с хорошо знакомыми людьми. Обычно в качестве буфера между Ириной и потенциальными покупателями выступала семейная пара, более года состоявшая в тесной взаимовыгодной дружбе с наркодилершей. Сначала супруги покупали зелье для себя. Собственную зависимость глава семьи объяснял хроническим заболеванием: будучи инвалидом второй группы, мужчина лечил туберкулез "путем периодического употребления инъекций героина", а его жена не видела ничего дурного в такой "народной" медицине.
Через некоторое время супруги выяснили, что при покупке свыше 5 г героина Ирина готова сделать 25% скидки, и семейная пара включилась в бизнес: брали наркотики под реализацию, водили клиентов прямо к хозяйке.
За два месяца сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью стали свидетелями семи сделок купли-продажи наркотиков, каждая из которых фиксировалась с помощью аудио- и видеозаписывающих средств. Поначалу торговка героином соблюдала осторожность и избегала личных встреч с новым клиентом, передавая наркотики через сообщников. Постепенно объем продаж возрастал, клиент входил в доверие и его принимали лично. Ирина и оба ее сообщника были взяты с поличным во время продажи крупной партии героина. Их дальнейшую судьбу должен решить суд.
По официальным данным, в России наркотики употребляют до 6 млн человек, хотя бы раз пробовали около 15 млн. Наказания, предусмотренные законодательством РФ: по статье 228 "Незаконное приобретение, хранение, сбыт и переработка наркотиков", лишением свободы на срок до 3-х лет, по статье 228 "Незаконное производство и сбыт наркотических веществ" - на срок от 4-х до 8-ми лет.
Специально для "ЗР - Диалог".
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