Новый начальник приморских приставов прибыл с Сахалина

Вчера, 23 июля, сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Приморскому краю представили нового руководителя Андрея УГЛОВА.

Как сообщила пресс-служба приморской ФССП, нынешний главный судебный пристав Приморского края последние несколько лет занимал должность первого заместителя прокурора Сахалинской области. До этого Андрей Углов был прокурором Первореченского района Владивостока.