www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.45 р. 100 JPY: 56.8 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 92.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

"Атлантис" попал под власть стихии

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке загорелось новое элитное жилое здание бизнес-класса по ул. 1-я Морская, 20. Недавно построенный объект в мае этого года строители передали в эксплуатацию управляющей компании. Через несколько недель новострой должны были заселить новоселы.

Пожар оценили по третьей степени сложности - на объект выехали около 22 пожарных расчетов. К полудню огонь окутал здание с трех сторон. Горел и плавился отделочный материал дома, который оказался горючим. Сложность для пожарных представляла высота горящего объекта, а также множество припаркованных вокруг автомобилей, мешающих выдвижению пожарных лестниц до максимума.

Как прокомментировал директор государственного учреждения по пожарной безопасности Приморского края Валентин АЛЕКСАНДРОВ, огонь полностью уничтожил отделку квартир на 19, 20 и 21 этажах, основательно повредил внешнюю облицовку здания.

По предварительным данным, причиной возгорания послужило грубое нарушение правил противопожарной безопасности при проведении кровельных работ с использованием открытого огня. На 19-м этаже рабочие примыкали балкон к стене с помощью газовой горелки. Огонь быстро распространился по нескольким этажам здания. Общая площадь возгорания составила более 400 кв. м. В 13.20 пожар уже был потушен.

Как сообщили ДДГ "ЗР" в компании-застройщике "Динас", в результате возгорания никто не пострадал. В течение двух месяцев фасад здания будет отремонтирован.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru