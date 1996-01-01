"Атлантис" попал под власть стихии

Во Владивостоке загорелось новое элитное жилое здание бизнес-класса по ул. 1-я Морская, 20. Недавно построенный объект в мае этого года строители передали в эксплуатацию управляющей компании. Через несколько недель новострой должны были заселить новоселы.

Пожар оценили по третьей степени сложности - на объект выехали около 22 пожарных расчетов. К полудню огонь окутал здание с трех сторон. Горел и плавился отделочный материал дома, который оказался горючим. Сложность для пожарных представляла высота горящего объекта, а также множество припаркованных вокруг автомобилей, мешающих выдвижению пожарных лестниц до максимума.

Как прокомментировал директор государственного учреждения по пожарной безопасности Приморского края Валентин АЛЕКСАНДРОВ, огонь полностью уничтожил отделку квартир на 19, 20 и 21 этажах, основательно повредил внешнюю облицовку здания.

По предварительным данным, причиной возгорания послужило грубое нарушение правил противопожарной безопасности при проведении кровельных работ с использованием открытого огня. На 19-м этаже рабочие примыкали балкон к стене с помощью газовой горелки. Огонь быстро распространился по нескольким этажам здания. Общая площадь возгорания составила более 400 кв. м. В 13.20 пожар уже был потушен.

Как сообщили ДДГ "ЗР" в компании-застройщике "Динас", в результате возгорания никто не пострадал. В течение двух месяцев фасад здания будет отремонтирован.