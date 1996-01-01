"Уклонистов" стало меньше

По сравнению с призывом годичной давности в последний весенний призыв на Дальнем Востоке в шесть раз снизилось количество граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. Итоги весенне-летней призывной кампании на Дальнем Востоке были подведены в минувший понедельник.

Если в 2006 г. на призывную комиссию не явилось 1,2% от общего числа вызываемых граждан, то этой весной их число составило всего 0,2%. Военные это связывают с сокращением срока службы по призыву с 2 до 1,5 лет. Однако это не повиляло на общее число уклонистов, которых более 2 тыс. человек. Оперативно принятые военными комиссариатами и органами милиции меры позволили разыскать 96,1% граждан. В отношении 26 "пацифистов" уже возбуждены уголовные дела, три человека привлечены к уголовной ответственности.

Всего на сборных пунктах военных комиссариатов ДВФО было сформировано и отправлено в войска 447 команд.