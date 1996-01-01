Первый по коррупции

Больше всего на Дальнем Востоке криминализован бизнес, связанный с оборотом леса и добычей биоресурсов. Степень коррумпированности отраслей экономики определили на Международной научно-практической конференции "Проблемы борьбы с коррупцией, нелегальной миграцией и преступностью в ДВ регионе".

По оценке специалистов, характер деяний на территории Приморья носит экстремально-критический характер. Лесной бизнес в ДВФО криминализован на 91%, бизнес, связанный с добычей биоресурсов, - на 78%. Приграничное расположение ДВФО обеспечивает активный оборот денежных средств среди участников внешнеэкономической деятельности.

Как известно, под контролем Генпрокуратуры РФ идет расследование нескольких уголовных дел в отношении дальневосточных чиновников. По факту злоупотреблений должностными полномочиями возбуждены дела в Приморском, Хабаровском краях, Амурской и Камчатской областях. Большие надежды СМИ возлагали на заместителя Генпрокурора РФ по ДВФО Юрия ГУЛЯГИНА, который мог дать подробные комментарии по этим делам. Однако его срочные дела в Москве оставили журналистов без ответов.