Коррупционное загрязнение

Система мздоимства развивается в России, и в частности на Дальнем Востоке, настолько активно, что в разы опережает рост инфляции и "съедает" практически весь прирост валового внутреннего продукта. Такие выводы были озвучены на Всероссийской научной конференции "Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России", которая прошла в Российской академии наук в начале июня, где участвовали представители и ДВФО.

В конференции приняли участие около 200 человек - ученые, представители российского парламента, но что сразу бросилось в глаза - на мероприятии не было представителей правоохранительных органов. Тем не менее результатов исследования состояния коррупции в стране, прозвучавших с трибуны, хватило для того, чтобы привести присутствующих в легкий транс.

Кто съел ВВП?

Как сообщил "ДК" руководитель Владивостокского центра по изучению организованной преступности доктор юридических наук Виталий НОМОКОНОВ, также выступивший на конференции с докладом, выяснилось, что кажущиеся неисчислимыми экономические потери от коррупции можно подсчитать. Доктор политических наук Алексей ЧЕРНЫШОВ провел расчеты не в рублях или долларах, а в процентах от внутреннего валового продукта. По данным ученого, коррупцией "съедается" 6-7% от ВВП, а то и больше, но точно не меньше. Это означает, что практически весь экономический рост, которым мы так гордимся, идет на обогащение чиновников.

Даже из $45 млрд инвестиций, которые поступили в Россию в 2007 г., львиная доля была украдена из России. По именам инвесторов определили, что это те бизнесмены-политики, которые в свое время перекачали нажитое в России состояние незаконным путем, а сейчас инвестируют в нее. А вот когда, по словам ученого, уровень коррупции превышает 10% от ВВП, руководство страны не только теряет возможность бороться с этим явлением, но оказывается полностью бессильным против него. По данным, которые привел генеральный директор Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования Степан СУЛАКШИН, в ближайшие годы Россию ждет сокращение темпов роста ВВП на 20%. "В среднем в год из-за коррупции мы наблюдаем сокращение темпов роста на 5%", - пояснил эксперт. Также на примерах конкретных отраслей госфинансирования выяснилось, что чем больше денег тратит государство, тем больше они разворовываются. Так, сравнили уровень инфляции в системе автодора и на железнодорожном транспорте. Вливания в автодор огромные, и уровень инфляции тоже. В железные дороги в силу акционирования бюджетная составляющая небольшая, и уровень инфляции там также минимальный. Экономической основой сложившегося в стране чудовищного уровня коррупции является, как полагают некоторые специалисты, помимо прочего, также и сырьевой перекос российской экономики. Выявлена следующая закономерность - чем выше в экономике сырьевая доля, тем выше и коррупция, и наоборот. Интегральный экономический потенциал в развитых странах на 64% формируется человеческим капиталом и на 20% - сырьевым. В России - все наоборот: 72% - сырьевой фактор и лишь 14% - человеческий капитал.

Впрочем, речь на конференции шла не только об экономических выкладках. Как отметил советник Президента России Асламбек АСЛАХАНОВ, бывший депутат Госдумы и экс-сотрудник правоохранительных органов, сегодня существует чудовищный зазор между народом и властью. Один из индикаторов этого - данные о том, что 45% населения России одобрили бы арест руководителей своих регионов, поскольку им не доверяют и считают, что они коррупционеры. При этом, по словам единственного представителя президентских структур, ни существующее, ни прежнее законодательство не позволяет сколачивать на основе реализации власти баснословные состояния, которые все видят. Хотя большинство сидящих в зале как раз хотели задать ему вопрос, почему так происходит и куда смотрит президент, сама форма проведения мероприятия, к сожалению, не подразумевала дискуссии с докладчиком.

Досье Если в 1997 г. на подкуп в России тратилось $6 млрд, то в 2002 г. - $34 млрд. В 2006 г., по информации фонда "Индем", эта цифра уже превысила $300 млрд. Если, по данным Всемирного банка, на коррупцию в мире тратится $1 трлн, выходит, что на Россию приходится почти третья часть.

Говоря о тенденциях развития коррупции, стоит отметить, что она, по наблюдениям ученых, повсеместно приобретает новые черты. По оценкам экспертов, с некоторых пор стало сложно обнаруживать разницу между политическими партиями, правительствами, коммерческими фирмами, правоохранительными органами и структурами организованной преступности.

Коррупция крепчает

Помимо политизации, по словам Виталия Номоконова, сегодня наметились, по крайней мере, еще три тенденции в развитии коррупционных отношений. Во-первых, это экспансия последних. Случайные коррупционные связи становятся все более устойчивыми и в итоге трансформируются в мощные коррупционные сети.

Во-вторых, сегодня в мире наряду - и в связи - с экономической глобализацией происходит интернационализация и глобализация коррупции. Формы используемых коррумпированных денежных потоков настолько усложняются, что все больше и больше делаются недоступными для контроля со стороны национальных правоохранительных органов. Еще одна тревожная тенденция - расширение сферы легализации коррупции, т.е. придания видимости законности коррупционным сделкам.

Сегодня уже практически никто не сомневается, что реальная ситуация с коррупцией в нашей стране стала критической. По экспертным данным, за последние 5 лет ситуация заметно ухудшилась: сегодня 70% граждан втянуты в коррупционные связи. Правоохранительные органы страны в последние годы выявляют все больше преступлений коррупционной направленности. Так, МВД сообщает о 37 тыс., а Генеральная прокуратура - о 92 тыс. преступлений, связанных с коррупцией в 2006 г.

При этом подкуп чиновников проник во все возможные сферы. Представители некоторых отраслей это даже не отрицают. Более того, в вузах давно сложились свои "расценки" на поступление. Так, в 2006 г. средняя цена поступления на бюджетные места в престижные вузы по юридической специальности составляла десятки тысяч долларов, рассказал член приемной комиссии одного из ведущих вузов страны. На втором месте по дороговизне по-прежнему идут экономисты. Чуть меньше котируются места на гуманитарные специальности в престижные вузы - порядка $10-12 тыс.

Меньше слов - больше дел

Несмотря на то, что конференция была посвящена проблемам формирования антикоррупционной политики, формировать эту самую политику на мероприятии не стали. Заявка была громкая, однако печально, что основная масса выступающих говорила о моментах, связанных с состоянием коррупции, измерением, а что конкретно делать и каковы должны быть стратегия и механизм - об этом говорили мало.

Однако из того, что было сказано, стало ясно, что в основу политики борьбы с коррупцией должны лечь не принципы идейно-либеральной платформы, которые легли в основу всех экономических проектов в России. Как известно, эти принципы продвигают мысль развития капитализма, которой придерживается всего 1% населения страны, а нужно нечто другое - иная концепция экономической политики и экономического строительства. Правда, что это - другое, - пока не понятно. Ясно только, что в обществе, где главенствующую роль играют деньги, будет коррумпироваться все на свете, таким образом, нужно формировать и другие ценности.

Говорилось о частностях будущей концепции: политической воле, которая положила бы начало комплексной борьбы с чиновничьим произволом. Предлагалось создать федеральный специализированный орган исполнительной власти, который бы координировал борьбу с коррупцией. Как отметил Виталий Номоконов, важным шагом стала бы разработка и введение механизма кадровых историй. Если в советское время в отделах кадров существовали кадровые комиссии, то сейчас все это почему-то кануло в Лету. Такие кадровые истории нужны для того, чтобы люди с запятнанным прошлым не смогли проникнуть во власть.

Что касается тех, кто уже вошел во властные структуры, то чиновник должен отвечать за принятые решения. "Пока же, скажу как юрист, законодательство нашей страны построено таким образом, что высшие руководители ни за что не отвечают, - утверждает Виталий Анатольевич. - Вместе с тем государство должно нести ответственность перед гражданами. За решения, которые привели к негативным последствиям, руководитель должен отвечать - например, подавать в отставку".

Однако особую роль в минимизации коррупции, по мнению ученых, призван сыграть специализированный комплексный закон, посвященный непосредственно коррупции. Несмотря на то, что попытки принять закон о коррупции предпринимались не раз, в то время президент страны Борис ЕЛЬЦИН два раза накладывал под разными предлогами на закон вето.

Отметим, что и в Госдуме законопроект также не имел успеха. В ноябре 2002 г. его сначала приняли в первом чтении, однако этим все и ограничилось. Участники дискуссии припомнили, что в ходе голосования по этому документу один из депутатов озабоченно воскликнул: "Что вы делаете? Вы голосуете против себя!". Впрочем, как добавил Асламбек Аслаханов, власть не готова к этой борьбе, а в обществе по этому поводу существует большой пессимизм.

В то же время, хотя Россия уже ратифицировала Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (2000), против коррупции (2003), готова к ратификации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (1999), выполнение новых международных обязательств остается под вопросом. По мнению экспертов, оно, скорее всего, сведется, во-первых, к очередной имитации антикоррупционной деятельности, а во-вторых, к тому, что чиновники высокого ранга попросту спустятся до уровня борьбы с низовой, бытовой коррупцией.

Многие ученые возлагают большие надежды на GRECO - группу государств Совета Европы против коррупции, членом которой в феврале этого года стала и Россия. Однако президент Фонда "Индем" Георгий САТАРОВ, проводящий исследование этого явления в нашей стране, не разделяет оптимизма академиков. На его взгляд, на сегодняшний день проблема для нас настолько серьезна, что какое-либо внешнее воздействие вряд ли произведет положительный эффект. Эксперт отмечает, что для преодоления коррупции необходим эффективный контроль над чиновниками со стороны политических партий, общественных организаций и СМИ. А поскольку реальность разделения властей вызывает у него сейчас большие сомнения, условие это невыполнимо. Более того, мы призываем власти бороться с коррупцией. Но если власть тотально коррумпирована, то кто будет с ней бороться?

Не дождались

Важным компонентом антикоррупционной политики является его региональная часть. Реализация федеральных политических установок невозможна без соответствующей деятельности на уровне субъектов Федерации. Причем не только в беспрекословном исполнении требований федерального законодательства, но и в плане регионального законотворчества и правоприменительной практики.

Примечательно, что в целом ряде республик, краев и областей страны заметно активизировался процесс антикоррупционной деятельности. Регионы, не дождавшись от федеральных властей общих концептуальных и программных решений, а также принятия специализированного закона о борьбе с коррупцией, пытаются своими силами восполнить возникший правовой вакуум. Если в Республике Башкортостан закон о противодействии коррупции был принят еще в 1994 г., то в Республике Татарстан, Пензенской, Саратовской областях эти законы приняты совсем недавно, в 2006 г. Есть подвижки и на Дальнем Востоке: соответствующий законопроект подготовлен и внесен в мае 2007 г. на рассмотрение законодателей прокуратурой Сахалинской области.

В ряде регионов, в том числе в субъектах ДВФО, также разработаны и реализуются соответствующие комплексные антикоррупционные программы и планы, организуется антикоррупционная экспертиза законопроектов, налаживается мониторинг, ведется другая важная работа в этом направлении. Есть надежда, что система борьбы с мздоимством начнется именно снизу и закончится-таки на уровне федеральном.