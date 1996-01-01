Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
2000 дел на счету
Свой 10-летний юбилей отметила Дальневосточная оперативная таможня. Этот специализированный таможенный орган был создан внутри Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) 15 июля 1997 года как региональное подразделение оперативного отдела Федеральной таможенной службы.
На Дальневосточную оперативную таможню были возложены своего рода полицейские задачи: проводить оперативно-разыскные мероприятия для предупреждения и пресечения контрабанды и других видов таможенных правонарушений.
В составе большинства таможен Дальнего Востока сейчас действуют специализированные правоохранительные подразделения, сотрудники которых выявляют нарушителей таможенного законодательства, проводят дознание по возбужденным уголовным делам и расследуют дела об административных правонарушениях. По информации пресс-службы ДВТУ, за последние 10 лет дальневосточные оперативные таможенники провели дознание по более чем 2000 уголовным делам, расследовали свыше 60 тысяч дел об административных правонарушениях. В числе их заслуг - возвращение в госбюджет миллиардов рублей в виде наложенных взысканий, сотни тонн морских биологических ресурсов, конфискованных на судах-нарушителях.
За эти годы сотрудники ДВ оперативной таможни принимали участие в различных операциях по выявлению таможенных преступлений: "Лес", "Восток", "Декларация", "Луч", "Эдельвейс", "Антиквариат", "Бренд" и другие. Самостоятельно, с использованием больших таможенных судов и во взаимодействии с другими правоохранительными органами, прежде всего с пограничниками, проводились специальные морские операции, по результатам которых задержаны и привлечены к ответственности десятки рыбопромысловых и транспортных судов.
Сегодня на службу в таможенные органы всё чаще вливаются выпускники Владивостокского филиала Российской таможенной академии. Приобретённые ими теоретические знания подкрепляются практическими навыками оперативной и правоохранительной деятельности, которые прививают им те, кто стоял у истоков создания Дальневосточной оперативной таможни.
Новости тематики
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
Новости раздела
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток