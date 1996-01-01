2000 дел на счету

Свой 10-летний юбилей отметила Дальневосточная оперативная таможня. Этот специализированный таможенный орган был создан внутри Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) 15 июля 1997 года как региональное подразделение оперативного отдела Федеральной таможенной службы.

На Дальневосточную оперативную таможню были возложены своего рода полицейские задачи: проводить оперативно-разыскные мероприятия для предупреждения и пресечения контрабанды и других видов таможенных правонарушений.

В составе большинства таможен Дальнего Востока сейчас действуют специализированные правоохранительные подразделения, сотрудники которых выявляют нарушителей таможенного законодательства, проводят дознание по возбужденным уголовным делам и расследуют дела об административных правонарушениях. По информации пресс-службы ДВТУ, за последние 10 лет дальневосточные оперативные таможенники провели дознание по более чем 2000 уголовным делам, расследовали свыше 60 тысяч дел об административных правонарушениях. В числе их заслуг - возвращение в госбюджет миллиардов рублей в виде наложенных взысканий, сотни тонн морских биологических ресурсов, конфискованных на судах-нарушителях.

За эти годы сотрудники ДВ оперативной таможни принимали участие в различных операциях по выявлению таможенных преступлений: "Лес", "Восток", "Декларация", "Луч", "Эдельвейс", "Антиквариат", "Бренд" и другие. Самостоятельно, с использованием больших таможенных судов и во взаимодействии с другими правоохранительными органами, прежде всего с пограничниками, проводились специальные морские операции, по результатам которых задержаны и привлечены к ответственности десятки рыбопромысловых и транспортных судов.

Сегодня на службу в таможенные органы всё чаще вливаются выпускники Владивостокского филиала Российской таможенной академии. Приобретённые ими теоретические знания подкрепляются практическими навыками оперативной и правоохранительной деятельности, которые прививают им те, кто стоял у истоков создания Дальневосточной оперативной таможни.