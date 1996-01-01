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На что жалуетесь?
Когда таможенный инспектор бывает не прав или вам кажется, что он не прав, вы можете прибегнуть к помощи... нет, не суда, а самой же таможни. Можете быть уверены: если инспектор виноват, его накажут и мало ему не покажется. К тому же так оно и выгоднее, чем через суд: пошлину за иск платить не надо и волокиты куда меньше.
Жаловаться можно в любое время На минувшей неделе на всех таможнях Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) прошла акция: "На что жалуетесь?"
Руководители правовой службы ДВТУ, правовых отделов дальневосточных таможен принимали жалобы от физических и юридических лиц - участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на действия и бездействия таможенных служб, а также разъясняли сам порядок такого обжалования, который определяется главой 7 Таможенного кодекса РФ. Данный документ - единственный из всех ведомственных кодексов, который объясняет во всех деталях обжалование действий ведомства с помощью самого же ведомства.
"Прием жалоб от населения не исчерпывается днями проведения акций "На что жалуетесь?", - сообщила "ЗР-Диалог" начальник правовой службы ДВТУ Влада АЛТУФЬЕВА. - Мы принимаем жалобы и выносим по ним решения во все рабочие дни на протяжении уже более двух лет, с тех пор как был введен в действие новый Таможенный кодекс. Для этого в структуре правовой службы предусмотрен специальный отдел. Акции проводятся для того, чтобы привлечь внимание населения и просветить людей относительно самой процедуры такого обжалования".
Влада Алтуфьева подчеркнула, что при рассмотрении жалоб соблюдаются принципы законности, корпоративной независимости и объективности.
Итак, что же нужно для того, чтобы восстановить справедливость, попранную в отношении гражданина или юридического лица отдельными таможенными личностями или службами?
Берите бумагу и пишите
Жалоба пишется на имя руководителя таможни (например, Владивостокской или Находкинской) или на имя руководителя ДВТУ. Текст составляется в свободной форме. Главное, необходимо указать место, время и суть действия или бездействия таможенного органа, которое, как вы считаете, повлекло нарушение ваших прав.
Как правило, участники ВЭД жалуются на завышение таможенной стоимости, затягивание срока выпуска товаров, нарушение процедуры декларирования и т.д. Оспариваться могут только те действия таможенников, которые регламентированы правилами Таможенного кодекса.
Если вы не чувствуете себя достаточно компетентным в вопросах таможенного законодательства, хотя интуитивно ощущаете нарушение своих прав, не беда, можно обратиться в правой отдел таможни или правовую службу ДВТУ, где вас бесплатно проконсультируют (письменно или устно), как лучше сформулировать суть ваших претензий к таможенным органам.
Жалоба подается лично или по почте в отдел делопроизводства и оформления соответствующей таможни или ДВТУ. В любом случае жалоба регистрируется и по желанию подателя выдается специальное свидетельство об этом.
Сроки и порядок
Жалоба подается в течение трех месяцев с того момента, когда податель обнаружил, что его права нарушены. Срок рассмотрения жалобы - месяц, в исключительных случаях - два. Если податель затрудняется с формулировкой и обращается с этой целью за консультированием в правовые подразделения таможенных органов, рассмотрению может предшествовать предварительный период консультирования, который должен превышать 30 дней.
По итогам рассмотрения жалобы и соответствующей проверки выносится решение. В нем полностью описывается ситуация, послужившая поводом для жалобы, и дается оценка доводам подателя, а также оценка самой ситуации. В результативной части решения заявляется: удовлетворить жалобу или нет.
В первом случае указывается, какие меры должны быть приняты, чтобы устранить негативные последствия незаконного решения таможенного органа (в ряде случаев участнику ВЭД возвращаются деньги, уплаченные им в виде незаконно завышенных таможенных платежей), во втором - основания, по которым в удовлетворении отказано.
Решение по итогам рассмотрения жалобы в трехдневный срок с момента его составления направляется подателю жалобы и таможенным органам, действие (бездействие) которых он оспаривал.
Дополнительно
Более подробно о порядке составления жалоб можно узнать в правовых подразделениях таможенных органов, из главы 7 Таможенного кодекса РФ или на сайте Дальневосточного таможенного управления, где информация предоставлена с учетом региональных особенностей ВЭД. Кстати, сейчас на федеральном уровне рассматривается возможность составления подобных жалоб и их отправки в электронной форме, т.е. посредством электронной почты.
ДосьеВ зоне действия таможен ДВТУ наблюдается ежегодный прирост количества жалоб участников ВЭД на решения таможенных органов. Так, за первое полугодие 2007 года таких жалоб было зарегистрировано и рассмотрено 138, или на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время на 11% сократилось количество судебных исков в отношении таможенных органов.
Более половины всех жалоб, подаваемых на решения таможенных органов, связано с исчислением таможенных платежей.
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