Когда таможенный инспектор бывает не прав или вам кажется, что он не прав, вы можете прибегнуть к помощи... нет, не суда, а самой же таможни. Можете быть уверены: если инспектор виноват, его накажут и мало ему не покажется. К тому же так оно и выгоднее, чем через суд: пошлину за иск платить не надо и волокиты куда меньше.

Жаловаться можно в любое время На минувшей неделе на всех таможнях Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) прошла акция: "На что жалуетесь?"

Руководители правовой службы ДВТУ, правовых отделов дальневосточных таможен принимали жалобы от физических и юридических лиц - участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на действия и бездействия таможенных служб, а также разъясняли сам порядок такого обжалования, который определяется главой 7 Таможенного кодекса РФ. Данный документ - единственный из всех ведомственных кодексов, который объясняет во всех деталях обжалование действий ведомства с помощью самого же ведомства.

"Прием жалоб от населения не исчерпывается днями проведения акций "На что жалуетесь?", - сообщила "ЗР-Диалог" начальник правовой службы ДВТУ Влада АЛТУФЬЕВА. - Мы принимаем жалобы и выносим по ним решения во все рабочие дни на протяжении уже более двух лет, с тех пор как был введен в действие новый Таможенный кодекс. Для этого в структуре правовой службы предусмотрен специальный отдел. Акции проводятся для того, чтобы привлечь внимание населения и просветить людей относительно самой процедуры такого обжалования".

Влада Алтуфьева подчеркнула, что при рассмотрении жалоб соблюдаются принципы законности, корпоративной независимости и объективности.

Итак, что же нужно для того, чтобы восстановить справедливость, попранную в отношении гражданина или юридического лица отдельными таможенными личностями или службами?

Берите бумагу и пишите

Жалоба пишется на имя руководителя таможни (например, Владивостокской или Находкинской) или на имя руководителя ДВТУ. Текст составляется в свободной форме. Главное, необходимо указать место, время и суть действия или бездействия таможенного органа, которое, как вы считаете, повлекло нарушение ваших прав.

Как правило, участники ВЭД жалуются на завышение таможенной стоимости, затягивание срока выпуска товаров, нарушение процедуры декларирования и т.д. Оспариваться могут только те действия таможенников, которые регламентированы правилами Таможенного кодекса.

Если вы не чувствуете себя достаточно компетентным в вопросах таможенного законодательства, хотя интуитивно ощущаете нарушение своих прав, не беда, можно обратиться в правой отдел таможни или правовую службу ДВТУ, где вас бесплатно проконсультируют (письменно или устно), как лучше сформулировать суть ваших претензий к таможенным органам.

Жалоба подается лично или по почте в отдел делопроизводства и оформления соответствующей таможни или ДВТУ. В любом случае жалоба регистрируется и по желанию подателя выдается специальное свидетельство об этом.

Сроки и порядок

Жалоба подается в течение трех месяцев с того момента, когда податель обнаружил, что его права нарушены. Срок рассмотрения жалобы - месяц, в исключительных случаях - два. Если податель затрудняется с формулировкой и обращается с этой целью за консультированием в правовые подразделения таможенных органов, рассмотрению может предшествовать предварительный период консультирования, который должен превышать 30 дней.

По итогам рассмотрения жалобы и соответствующей проверки выносится решение. В нем полностью описывается ситуация, послужившая поводом для жалобы, и дается оценка доводам подателя, а также оценка самой ситуации. В результативной части решения заявляется: удовлетворить жалобу или нет.

В первом случае указывается, какие меры должны быть приняты, чтобы устранить негативные последствия незаконного решения таможенного органа (в ряде случаев участнику ВЭД возвращаются деньги, уплаченные им в виде незаконно завышенных таможенных платежей), во втором - основания, по которым в удовлетворении отказано.

Решение по итогам рассмотрения жалобы в трехдневный срок с момента его составления направляется подателю жалобы и таможенным органам, действие (бездействие) которых он оспаривал.

Дополнительно

Более подробно о порядке составления жалоб можно узнать в правовых подразделениях таможенных органов, из главы 7 Таможенного кодекса РФ или на сайте Дальневосточного таможенного управления, где информация предоставлена с учетом региональных особенностей ВЭД. Кстати, сейчас на федеральном уровне рассматривается возможность составления подобных жалоб и их отправки в электронной форме, т.е. посредством электронной почты.

Досье В зоне действия таможен ДВТУ наблюдается ежегодный прирост количества жалоб участников ВЭД на решения таможенных органов. Так, за первое полугодие 2007 года таких жалоб было зарегистрировано и рассмотрено 138, или на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время на 11% сократилось количество судебных исков в отношении таможенных органов.

Более половины всех жалоб, подаваемых на решения таможенных органов, связано с исчислением таможенных платежей.