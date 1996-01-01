Биотуалет со скрытой камерой

Площадь Луговую во Владивостоке перекрыли на минувшей неделе на несколько часов. Прохожие заподозрили в найденном возле биотуалетов тетрапакете из-под сока, перемотанном скотчем, взрывное устройство.

Сотрудники милиции и спецслужб, прибывшие на место происшествия, оцепили участок и забрали сомнительный объект для проверки. Взрывчатки, правда, в нем не обнаружили, зато выяснилось, что в тетрапак было вмонтировано видеозаписывающее устройство или, проще говоря, скрытая камера. Отслеживала ли она посетителей интимного заведения или ситуацию на площади, выяснить не удалось.