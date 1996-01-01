Бизнес под крышей Генконсульства

По российскому законодательству дипломатические лица имеют право беспошлинного ввоза автомобилей на территорию России с условием, что в дальнейшем это авто вывезут за ее пределы.

Сотрудники Генерального консульства США во Владивостоке, воспользовавшись этой привилегией, организовали своеобразный бизнес по продаже личных и служебных машин, которые принадлежали американскому государству.

За 10 лет сотрудники американского консульства во Владивостоке через российскую границу беспошлинно перевезли из США и Японии уже не один десяток машин. Большинство из них были дорогими леворульными внедорожниками. Некоторые откатали на приморских дорогах около 5 лет, а потом их сняли с учета. О дальнейшей судьбе этих авто так никто бы и не узнал, если бы не случайность.

Джип на бумаге

Один такой джип марки Nissan Patrol с левым рулем для проверки документов водителя остановили на дороге сотрудники ГИБДД. Тогда же выяснилось, что одна цифра в номере двигателя этого авто перебита, а часть рамы заменена. О том, у кого была приобретена машина, владелец ничего внятного пояснить не смог. По факту правоохранительные органы начали проверку, в результате которой выяснилось, что оригинальный номер двигателя принадлежит автомашине, зарегистрированной на Генконсульство США во Владивостоке. Дипломаты, подняв документы, подтвердили, что такая машина стоит у них на балансе уже много лет, однако физически ее никто не видел, поскольку консульские кадры постоянно меняются. Позже выяснилось, что на консульстве "висит" еще около 20 таких же внедорожников.

Приморские таможенники подтвердили, что по документам все эти джипы пересекали российскую границу без уплаты пошлины. Однако через 5 лет бумаги были направлены в архив, а люди, принимавшие участие в оформлении консульского транспорта, уже уволились.

Улика под прессом

На вопрос приморских правоохранительных органов, куда делись все автомобили, сотрудники консульства пришли в замешательство. Из-за того, что американцы нарушили законодательство России, может разгореться международный скандал. Поэтому они не нашли ничего другого, как заявить, что машины были уничтожены, т.к. якобы исчерпали свой ресурс. Где-то в Приморье будто бы их пустили под пресс и сдали на металлолом.

Местным стражам порядка это объяснение показалось мало похожим на правду, тем более что этот факт должен регистрироваться в ГИБДД. Вскоре им удалось узнать, что упомянутый Nissan, который несколько лет до этого эксплуатировали американцы в 2003 г. снимали с учета, но из России не вывезли. Потом он был зарегистрирован в Иркутске через подставных лиц, а позже машина уже ездила по дорогам Приморья.

Пока выяснялись эти факты, с владельца джипа с перебитым номером двигателя взяли подписку, что он обязуется не вывозить авто за пределы Приморья, продавать или разбирать его. Но не прошло и трех дней, как Nissan "совершенно случайно" угнали с охраняемой стоянки. Причем угонщики также "случайно" "подобрали" и код к сигнализации, и ключ к машине.

Нота протеста

Выясняя судьбу остальных внедорожников, среди которых было много автомобилей марки Land Cruiser, милиционеры узнали, что некоторые из них ездили по Приморью по поддельным документам. Одна такая машина всплыла у ранее судимого гражданина, причастного к криминальному автобизнесу, другая - у сотрудника милиции, который в настоящее время работает в одном из подразделений УВД по Приморскому краю.

По мнению приморских правоохранительных органов, все эти автомашишы являются собственностью США и работников генконсульства. Последние, похоже, воспользовавшись слабым контролем со стороны своих и российских властей, решили подзаработать на продаже консульских автомобилей. Кстати, в списке проданных числится автомобиль экс-генконсула США Дагласа КЕНТА, на котором в 1998 г. он сбил во Владивостоке парня, из-за чего тот остался инвалидом.

Как разъяснили ДДГ "ЗР", продажа консульских авто без уплаты пошлины есть не что иное, как контрабанда. Вместо того, чтобы, согласно Венской конвенции и международному праву, способствовать развитию и укреплению российско-американского сотрудничества, сотрудники Генконсульства занимаются на нашей территории сомнительным бизнесом.

В настоящее время по всем случаям продажи временно ввезенных на территорию России автомобилей милиция и таможенные органы проводят проверку. Если будет установлено, что к изложенным фактам имели отношение лица, обладающие дипломатическим иммунитетом, российский МИД может высказать ноту протеста. А уж тогда, на родине, их могут привлечь к ответственности.