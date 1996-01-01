Убит спонсор Фотьянова

Дальнегорский бизнесмен Вадим КОМОЛОВ (известен в криминальных кругах как Комол), оказывавший финансовую поддержку во время выборов кандидату в мэры Дальнегорска Дмитрию ФОТЬЯНОВУ, был застрелен в минувшую пятницу пятью выстрелами из карабина "Сайга".

Ранее судимый Комолов скончался на месте. До своей гибели он подозревался в совершении грабежа и находился под следствием под подпиской о невыезде.

Как сообщает PrimaMedia, в субботу задержан подозреваемый в убийстве - Денис П., который находится в изоляторе временного содержания и дает показания. По предварительной версии, убийство совершено из-за личной неприязни, которая накапливалась длительное время. При этом прокуратура и администрация Дальнегорска не видят политической подоплеки в убийстве Вадима Комолова.

Похороны Комола состоятся во вторник. Ожидается, что проводить его в последний путь приедут около 250 человек из многих регионов Дальнего Востока.

Поскольку среди приезжих немало тех, кто не однажды бывал в местах не столь отдаленных, милиция города принимает соответствующие меры.