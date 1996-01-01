Защитников Родины приходится защищать от криминалитета

Как сообщают наши источники в военных кругах, статья "Пайковые для криминала", опубликованная в газете 31 мая этого года, пошла далеко и по прошествии месяца после публикации оказалась не где-нибудь, а в большом доме в Москве, на ул. Мясницкой, 37 - в Министерстве обороны РФ.

Напомним, что публикация была посвящена просто шокирующей ситуации, складывающейся во многих военных городках Дальневосточного военного округа. К примеру, в мотострелковом полку, расположенном в п. Сергеевка, контрактников, которые сегодня получают относительно неплохие (по сравнению хотя бы с гражданским населением) деньги, буквально обложил местный рэкет. В итоге военнослужащие вынуждены отчислять криминалитету изрядные суммы, иначе их ждет неминуемая расплата.

Командование полка и дивизии, зная о творящемся беззаконии, не принимали никаких действенных мер. Не вмешивалась в ситуацию и местная милиция. Более того, некоторые правонарушения, вплоть до избиения военнослужащих, проходили на территории соединения, не говоря уже об угрозах здоровью и жизни, как самих военнослужащих, так и членов их семей.

Кроме того, в подразделениях округа сложилась система поборов, когда вышестоящие начальники требуют с подчиненных разного рода отчисления. Например, без "отката" часто нельзя уйти в отпуск, получить повышение по службе, очередное звание, а получение положенного по закону жилья вообще, обходится военнослужащим в "доплаты", сопоставимые с суммами, которыми сегодня оперируют риэлторы.

Так вот, как сообщили нам источники, благодаря неравнодушным людям, наша газета оказалась в Министерстве обороны, а вот из местных "военачальников" никто на материал ответить не удосужился. В итоге сегодня в Сергеевке, думается, не по собственной инициативе, работает командующий Дальневосточным военным округом генерал-полковник Владимир БУЛГАКОВ.

"ЗР" следит за развитием событий.