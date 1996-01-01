Владивосток уже частично под наблюдением

Во Владивостоке полным ходом идет монтаж видеооборудования и камер наружного наблюдения - части единой системы видеонаблюдения, монтаж которой начнется в 2008 г.

Несмотря на то что обещанный подрядчиком, компанией "ПримЛинк", к 1 июня проект системы видеонаблюдения так и не был представлен, 4 пилотные видеосистемы уже установлены на улицах и перекрестках Владивостока. Под зоркое око попали центральная площадь, территория, прилегающая к зданию администрации Владивостока, перекресток ул. Суханова и Луцкого. Заканчивается монтаж видеокамер на Суханова, в районе фуникулера.

Сам проект, как заверили в пресс-службе администрации края, будет готов к 1 августа и вынесен на обсуждение непосредственному заказчику - губернатору Приморского края Сергею ДАРЬКИНУ. К обозначенной дате "приемки" обещано показать будущую систему в комплексе, ее возможность и механизм работы, а также назвать сумму, которую заплатят налогоплательщики за собственную безопасность.