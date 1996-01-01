Милиция защитит граждан от пьяных школьников

Выпускные вечера в 80 школах Владивостока проходят под надзором милиции.

По сообщению пресс-центра городского УВД, за каждой школой на время проведения праздничных мероприятий закреплены сотрудники милиции, которые обеспечивают общественный порядок до окончания выпускного вечера.

В окрестностях школ в дни проведения выпускных и ночью будут патрулировать милицейские наряды. В случае выезда выпускников для традиционной встречи восхода солнца на Шамору работники милиции будут находиться с ними до окончания мероприятия. Кроме того, 50 сотрудников правоохранительных органов будут следить за порядком на Спортивной гавани и бухте Лазурная.