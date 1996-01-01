Куриная напасть

Во Владивостоке и Находке осложнилась эпидемиологическая ситуация по заболеваемости сальмонеллезом. По словам специалистов Роспотребнадзора, рост заболеваемости среди жителей края спровоцировала продукция местных птицефабрик.

"Роспотребнадзором" и ветеринарной службой проведены внеплановые проверки птицефабрик "Михайловский бройлер", "Уссурийская птицефабрика" и ОАО ПТФ "Надеждинская". В результате усилен контроль за выпуском продукции гарантированного качества и организованы дополнительные мероприятия по профилактике сальмонеллеза. Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору проводится мониторинг контрольных мероприятий на птицефабриках.