Генерала не пустили на похороны отца

В минувший четверг у арестованного начальника ДВТУ Эрнеста БАХШЕЦЯНА умер отец.

Этот факт лег в основу ходатайства адвокатов генерала для изменения меры пресечения на подписку о невыезде, однако прокуратура Бахшецяну отказала, оставив его под стражей.

Как разъяснила ДДГ "ЗР" адвокат арестованного Наталья БЕЛОВЦЕВА, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, меру пресечения, вынесенную судом, может изменить следователь. Основаниями для ее изменения, в числе прочих, указаны "семейное положение и другие обстоятельства". Хотя факт смерти близкого родственника прямо не оговаривается в Уголовно-исполнительном кодексе РФ, он является основанием для того, чтобы уже осужденному человеку предоставили отпуск. При этом, по словам адвоката, непонятно, почему эта норма не работает в случае с генералом.