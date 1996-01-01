Если прав - своего добьешься!

Сергей ЧУМАКОВ - из "варягов", но об этом даже коллеги успели забыть, настолько органично он вписался в их среду за 3 года. Хотя начало было пасмурным, как небо над Владивостоком в сезон дождей. Президентский указ о назначении хабаровчанина Чумакова председателем Приморского арбитражного суда появился после череды скандалов, изрядно подмочивших мантию местной Фемиды. Прежнего судейского начальника сняли с должности по компрометирующим обстоятельствам. Шлейф, инерция этих скандалов коснется вскоре и нового руководителя: его обвинят в содействии банкротству промышленных предприятий. Правда, обвинят огульно, в чем депутат краевого Заксобрания, организовавший атаку, прилюдно покается. С тех пор суд и его председатель работают почти в нормальном режиме, без шума и нервотрепки. "Значит ли это, что конфликты остались в прошлом?" - задаю первый вопрос Сергею Тимофеевичу Чумакову.

- Пока существуют победители и проигравшие, конфликтов не избежать, - уверен председатель арбитражного суда. - Недовольная сторона всегда будет искать способы оправдаться. Проще всего - перевести стрелки на суд. Дескать, это он в силу своей необъективности принял неверное решение! Но если раньше "волны гнева" выплескивались на страницы газет и в эфир, а бывало, принимали вид палаточных городков возле здания суда, то сегодня ситуация изменилась - предпочтение отдается скрытым формам воздействия. Например, жалобам на конкретных судей. Широкая общественность об этом не знает, да и мои коллеги обычно тоже, потому что я им ничего не говорю, когда вижу, что критика необоснованная и преследует цель расшатать позицию судьи, оказать на него давление. Впрочем, и таких жалоб стало гораздо меньше.

- Почему? Судьи лучше работают или мало скандальных дел?

- Судьи те же, а работают они так, как их обязывает закон. И дел, вызывающих острый интерес, у нас хватает. На мой взгляд, произошли позитивные изменения в общественном сознании. Многие действительно поверили, что добиться справедливости правовым путем можно. Не надо строить палаточные городки возле суда. Бесполезно. Есть цивилизованные механизмы разрешения конфликтов. Не согласен с выводами этого суда - иди в апелляционную, кассационную, надзорную инстанции. Если прав, своего добьешься! Примеров полно. Потому, наверное, растет количество обращений граждан и организаций за правовой защитой. В 2002-м году арбитражная система России рассмотрела 697 тыс. исков и заявлений, в следующем - 869 тысяч, а за минувший год - 1 млн 300 тысяч. Такая же динамика характерна и для Арбитражного суда Приморского края: 2002-й год - 13 тыс. дел, 2003-й - 17 тыс., 2004-й - почти 21 тысяча обращений! Кстати, по количественным показателям наш суд - рекордсмен на Дальнем Востоке.

- А по качественным?

- Традиционно в группе лидеров. Скажем, в прошлом году было отменено и пересмотрено менее 1% принятых судебных актов. Средний показатель по стране - 1,7%.

- Откуда тогда ноги растут у слухов о предвзятости и даже коррумпированности судов?

- Почва для таких слухов все-таки есть. По информации Генеральной прокуратуры, за четыре последних года в отношении судей рассмотрено два десятка уголовных дел. 5 из них возбуждались по фактам получения взятки, 7 - в связи с вынесением заведомо неправосудных решений. Однако это единичные случаи, они не несут и не могут нести системного характера. Во всяком случае - в арбитражном судопроизводстве, где решение проходит зачастую через два, а то и три этапа обжалования. Представляете, какой кошелек надо иметь заинтересованной стороне, чтобы протащить через все инстанции нужное решение? Это же абсурд!

- Всю арбитражную систему купить нереально?

- Да, так она устроена. К тому же, учитывая, что суды рассматривают очень много мелких дел, бессмысленно платить те огромные деньги, которые якобы фигурируют в "черных прайсах" - десятки и десятки тысяч долларов. Пусть покажут мне хоть одно неправосудное решение, принятое в соответствии с этими расценками!

- А как быть с отменами? Ведь ежегодно кассационная инстанция отменяет сотни решений Приморского арбитражного суда.

- Я уже говорил, что отмены составляют не более 1% от общего количества рассмотренных нашим судом дел. Это хороший показатель, но мы им, разумеется, недовольны. Давайте посмотрим, почему происходят отмены? Анализ показывает: обычно из-за неисследованности или в связи с неправильным применением процессуального закона. Кассационная инстанция - Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа - нас в таких случаях поправляет. Это нормально. Хотя мы не всегда согласны с выводами ФАС. Однако, исходим из того, что у вышестоящей инстанции в руках концентрация судебной практики, потому там и делают такой вывод, который может не совпадать с нашим. Случаев пересмотра дел по признакам заведомой неправосудности что-то не припоминаю...

- Факты отмен, очевидно, опровергают мнение, что в системе арбитражного правосудия рука руку моет?

- Да уж! Приведу один из самых свежих примеров. Недавно окружной суд отменил все судебные акты, принятые Приморским судом по иску ОАО "Дальполиметалл" к Межрегиональному управлению Комитета по финансовому мониторингу по ДВФО. Предприятие добивалось отмены штрафных санкций, наложенных на него по результатам прокурорской проверки. В суде первой и апелляционной инстанций в удовлетворении исковых требований было отказано. Как установила впоследствии коллегия ФАС - по формальным признакам. Что и привело в итоге к пересмотру дела в пользу "Дальполиметалла".

Другой не менее поучительный пример - спор, связанный с законностью проведенного компанией "Владивосток Авиа" акционерного собрания. Двое миноритарных акционеров оспорили его легитимность, полагая, что оно прошло с нарушениями. Суд первой инстанции признал их правоту. Апелляционная коллегия это решение отменила, посчитав, что имело место злоупотребление правом. Окружной суд, в свою очередь, отменил постановление апелляции: Где тут "рука руку моет"? Нормальный процесс поиска истины.

- Интересно, в пользу кого чаще всего разрешается спор: государства или бизнеса?

- В пользу правой стороны! Я понимаю, вы спрашиваете: а все равны перед законом? Общей статистики здесь нет. Возьмем налоговые споры. В минувшем году наш суд рассмотрел 546 дел о признании недействительными актов налоговых органов. По 361 из них требования истцов были удовлетворены. Оспаривание решений о привлечении к административной ответственности: всего 233 иска, признаны обоснованными - 142. Дела, связанные с нецелевым использованием средств федерального бюджета: 42 и 36 соответственно. Можно продолжить.

- Как реагируют представители власти на решения суда, с которыми не согласны, - ругаются, вызывают на ковер, угрожают?

- Если позволят себе такое - будут иметь нехорошие последствия. В свое время я сказал, вступая в должность, что давить на суд никому не позволю. Но замечу: у нас в крае адекватные руководители, и я не знаю ни одного случая, когда бы на судьях срывали зло, обиду. Какой смысл? Мы ведь руководствуемся законом, нравится он кому-то или нет. И если ты не согласен, то пеняй в сторону законодательной власти, которая приняла такой закон, инициируй его изменения. Само собой, у представителей исполнительной власти есть также право на обжалование принятых решений, которым они активно пользуются.

- Сергей Тимофеевич, недавно вы сами обратились в районный суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчик - депутат Законодательного собрания Леонид БЕЛЬТЮКОВ. Почему вы решили привлечь к ответственности именно его и именно сейчас?

- Напомню, что в начале прошлого года депутаты ИМАДАЕВ и Бельтюков выдвинули против суда и меня обвинения в коррупции и других неблаговидных вещах. По их требованию была создана депутатская комиссия, которая занялась расследованием обстоятельств якобы преднамеренных банкротств ведущих приморских предприятий. Разумеется, никаких нарушений найдено не было. И законодатели это признали сами. В частности, председатель депутатской комиссии Адам Имадаев, публично и лично принес мне извинения, которые я с удовлетворением принял. Но Бельтюков предпочел отмолчаться. Я давал ему время для извинений, ровно год. И вот теперь обратился с заявлением в суд. Он должен ответить за свои действия. Уже состоялось 2 судебных заседания. Я присутствовал, однако Бельтюкова не видел. Хотя мне доподлинно известно, что повестку он получил. То есть уклоняется сознательно. Это не только не по-депутатски, это не по-мужски!

- Примирения не будет?

- Сегодня уже нет. Я считаю, наказание должно быть неотвратимо.

- И что ему грозит?

- Денежный штраф, соразмерный нанесенному мне моральному ущербу.

- Вернемся к практике арбитражного суда. На конференции судей Приморья, которая состоялась 14 апреля, вы обвинили некоторые госструктуры в том, что они буквально парализуют деятельность суда. О чем, вернее, о ком речь?

- Это прежде всего касается налоговых и таможенных органов, структур пенсионного фонда, которые буквально завалили суд бесконфликтными мелкими делами. За 10 лет количество споров с их участием возросло с 1,5% до 64% от общего объема дел. В результате нагрузка на судью в административной коллегии доходила до 80-90 дел, что вдвое выше средней нагрузки. И такое происходит по всей стране. Суды стали придатками к административным органам, вместо того чтобы быть средством эффективного контроля за законностью принимаемых ими решений. Озабоченность судейского сообщества этой проблемой прозвучала на Всероссийском съезде судей и получила поддержку со стороны Президента РФ. Поэтому есть надежда, что административное судопроизводство претерпит изменения, а большинство бесконфликтных споров будет разрешаться с помощью досудебных процедур.

Меня также беспокоит стремление иных ведомств оспаривать вынесенные судебные акты во всех инстанциях, даже если заведомо известен результат. Скажем, в стране сформировалась устойчивая судебная практика по делам о возмещении предприятиям расходов, связанных с оказанием услуг льготникам. Допустим, в сфере ЖКХ. Как правило, все заявленные иски суд удовлетворяет в пользу поставщика льготных услуг, взыскивая из госказны необходимые средства. Только в прошлом году, к примеру, Минфин РФ в лице Управления федерального казначейства по Приморскому краю проиграл десятки таких дел на десятки миллионов рублей, но едва ли не каждое затем обжаловал в апелляцию и кассацию. Результат нулевой, если не считать, какое огромное количество времени, сил и бюджетных средств затратили на это суды всех уровней и участники споров! Тем не менее Минфин и сегодня продолжает гнуть свою линию по "льготным" делам, загружая суды ненужной работой.

- Вопрос о рейдерах - специалистах по недружественному поглощению предприятий. Московская пресса утверждает, что в их схемах задействованы арбитражные суды. В Приморье это уже почувствовали?

- У нас были подобные дела. Но о том, что происходит недружественное поглощение, а по сути, захват предприятия, выясняется обычно на стадии судебного разбирательства.

- И что в таких случаях суд может предпринять?

- При нарушениях рейдерами закона решение для них всегда будет отрицательным. Увы, если поглощение происходит в рамках действующего законодательства, то судья не может по своей инициативе, руководствуясь только внутренним правосознанием, помешать этому процессу.

- Получается, как со старым законом о банкротстве, который позволял использовать суд для не совсем честного передела собственности?

- Совершенно верно. Сегодня отыскиваются пробелы в других законах. Чтобы как-то противостоять этому, мы у себя приняли определенные меры профилактические. В частности, категорически запрещено брать к производству от сторон исковой материал в копиях, не заверенных надлежащим образом.

- А раньше принимали?

- Случалось, судьи брали документы в копиях, полагая, что непринятие вовремя обеспечительных мер может нанести ущерб истцу.

- Говорят, московские рейдеры положили глаз на некоторые приморские предприятия, отсюда, дескать, там проблемы с акционерами.

- Я бы не стал комментировать дела, которые пока находятся в производстве.

- Для авторитета суда очень важно, в каких условиях вершится правосудие. А ведь в Приморском арбитражном даже не у всех судей есть рабочие кабинеты. Народ сидит, что называется, друг у друга на головах. Какие тут перспективы, учитывая идущую реконструкцию?

- Это наша давняя боль. Действительно, в суде нет ни одного зала заседаний, шестеро судей вообще не имеют помещений для работы, пользуясь кабинетами коллег. Что делается для решения этой проблемы? Второй год воздвигаем 8-этажную блок-пристройку: она позволит обеспечить каждого из 50 судей кабинетом, а помощников, секретарей, специалистов (всего в штате 170 сотрудников) - нормальными условиями для работы. Появятся четыре зала заседаний. Будут созданы условия для участников судебных процессов, для представителей общественности и СМИ. Полное завершение реконструкции планируется в 2006 году, но поэтапный переезд сотрудников мы начнем уже в этом году.

- Сергей Тимофеевич, прошло уже три года, как вы встали у руля Приморского арбитражного суда. Пора давать отчет по своим обещаниям!

- Самое главное обещание я выполнил - в суде проведена структурная реформа. За 3 года сложилась эффективная система судопроизводства, и это видно по результатам. Несмотря на все возрастающий объем работы, наш арбитражный суд остается на ведущих позициях в Дальневосточном регионе. Горжусь, что причастен к этому!