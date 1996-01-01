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Охота на туриста: угрозы популярных курортов
Трагическая история двух россиянок, убитых прямо на пляже тайского курорта Паттайя, еще свежа в памяти. Но и другие любимые места отдыха за рубежом вовсе не столь безопасны, как это может показаться из красочных буклетов. Не зря сообщения об отдыхе наших туристов за рубежом все больше похожи на сводки криминальной хроники. Отправляясь в зарубежный тур, нужно быть готовым к любым опасностям.
Такая восточная любовь
То, что турецкие мужчины особенно падки на "белых девушек", известно давно. Именно поэтому ездить в Турцию в одиночку, то есть без мужского сопровождения, барышням не рекомендуется. Неприятностями может обернуться и незнание местных представлений о морали. И не только потому, что ненароком вы можете что-нибудь нарушить.
Вот в какую ситуацию попала наша соотечественница, отдыхая в Алании. На пляже она познакомилась с парнем из Германии, таким же туристом. Они вместе провели день, гуляя по барам и магазинам, а вечером юноша помог девушке донести до отеля сделанные покупки. Однако в холле гостиницы администратор отеля набросился на пару с угрозами, россиянку обвинил в прелюбодеянии, а ее спутника выставил на улицу. Испуганной девушке быстро объяснили, что за "то, что она сделала", ее следует немедленно сдать полиции... правда, если она "искупит свою вину" в постели, то на ее проступок закроют глаза. Благо немецкий знакомый не растерялся и сам вызвал полицию, в сопровождении которой и вернулся в отель. Владелец гостиницы сослался на "трудности перевода" и извинился за недоразумение.
Между тем, как рассказала Ирина, два сезона отработавшая в одном из отелей Алании аниматором, турки не так назойливы и приставучи, как принято считать. "Они, правда, реагируют на славянских девушек, как бык на красную тряпку. Тем более если она улыбчива, приветлива и общительна. Над ней будто лампочка загорается, которая говорит местным: "За ней можно приударить, она легко доступна". Дальше все зависит от самой туристки. Ни о каком насилии речь, как правило, не идет. Если девушка четко даст понять - без улыбок и многозначительных взглядов, что тут "ничего не обломится", то турки быстро ретируются. Видимо, героиня истории изначально не совсем верно себя поставила", - считает Ирина.
Воровство европейского класса
Самыми популярными у карманников стали столицы и крупные города Италии и Испании. В общественном транспорте, в музеях и на популярных туристических маршрутах нужно быть особенно бдительными. Обращайте внимание на стайки цыганят: шумною толпою они пронесутся мимо, словно случайно задевая вас, а потом окажется, что вы лишились кошелька и других ценных вещей.
Не уступают в мастерстве воришки чешской столицы. Не считайте ворон на Вацлавской площади в Праге, не позволяйте себе расслабиться в магазинах и общественном транспорте. Не дремлют карманники и в ресторанах.
Отдельная история о тех, кто собирается побывать в Неаполе. Здесь, как и во многих других местах Италии, воры используют в своих корыстных целях мотороллер. К ничего не подозревающим особам медленно и печально подруливает на мотороллере злоумышленник, вырывает из рук сумочку и уносится вдаль. Если вы едете в автомобиле, моторизированный воришка, вооруженный палкой с крюком, вытащит сумки и барсетки из открытого окна машины, пока вы будете томиться в пробке, и умчится с вашим добром. Поэтому при въезде в город, невзирая на жару и отсутствие кондиционера, стоит закрыть все окна.
Обращайтесь в консульство
Если за границей случилась неприятность, помочь вам должны в Российском консульстве. Подстрахуйтесь и заранее поинтересуйтесь адресом и телефоном нашего представительства в государстве, в которое вы направляетесь.
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