Как защитить квартиру от воров?

Советы дает и.о. начальника Управления вневедомственной охраны при УВД по Приморскому краю Владимир БУГАРЬ.

1. Самая верная страховка - это сигнализация, которая сегодня доступна большинству горожан. Многолетняя практика показывает: квартиры, офисы и другие объекты, где установлена сигнализация, не вскрывают. Если какие-то дилетанты и рискуют, то унести ничего не успеют.

2. Также не стоит впускать в квартиру малознакомых людей, по какой-то причине позвонивших вам в дверь. Запретите детям приглашать в гости незнакомых ребят. А вот одиноким людям стоит осторожно относиться к случайным романам, заканчивающимся в их постели.

3. Если вы потеряли ключи, срочно меняйте замки. Не стоит отказываться от металлических дверей и решеток на окнах.

4. Можно завести большую собаку - воры-наркоманы - трусливые люди и могут испугаться лая.

5. Добрососедские отношения тоже помогают. Если вы оказались свидетелем кражи из квартиры соседей, сразу же вызывайте милицию. Если нет телефона, то пошумите за стенкой, это отпугнет воров. Ни в коем случае не стоит самостоятельно пытаться остановить преступников. Это делу не поможет, а вы можете пострадать и физически, и материально.