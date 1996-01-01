www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.08 р. 100 JPY: 56.72 р.
EUR: 73.75 р. 10 CNY: 93.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Как защитить квартиру от воров?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Советы дает и.о. начальника Управления вневедомственной охраны при УВД по Приморскому краю Владимир БУГАРЬ.

1. Самая верная страховка - это сигнализация, которая сегодня доступна большинству горожан. Многолетняя практика показывает: квартиры, офисы и другие объекты, где установлена сигнализация, не вскрывают. Если какие-то дилетанты и рискуют, то унести ничего не успеют.

2. Также не стоит впускать в квартиру малознакомых людей, по какой-то причине позвонивших вам в дверь. Запретите детям приглашать в гости незнакомых ребят. А вот одиноким людям стоит осторожно относиться к случайным романам, заканчивающимся в их постели.

3. Если вы потеряли ключи, срочно меняйте замки. Не стоит отказываться от металлических дверей и решеток на окнах.

4. Можно завести большую собаку - воры-наркоманы - трусливые люди и могут испугаться лая.

5. Добрососедские отношения тоже помогают. Если вы оказались свидетелем кражи из квартиры соседей, сразу же вызывайте милицию. Если нет телефона, то пошумите за стенкой, это отпугнет воров. Ни в коем случае не стоит самостоятельно пытаться остановить преступников. Это делу не поможет, а вы можете пострадать и физически, и материально.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru