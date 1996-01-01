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Зона красоты
День работника легкой промышленности, отмечаемый, кстати, 8 июня, прошел в наших краях тихо и незаметно. И не от природной скромности наших швей, ткачей и закройщиков, а потому, что от былой "сестры" отечественной тяжелой индустрии в Приморье осталось всего лишь несколько трикотажных фабрик с иностранным капиталом.
Как зло сказала бывшая закройщица тетя Зина, "пусть китайцы празднуют!" Не убавить - не прибавить. Все мы давно и насквозь прошиты турецко-китайской нитью!
Но, оказывается, есть в 25-м регионе место, где праздник работников легкой промышленности не только помнят, но и отмечают, причем с размахом, насколько позволяют стесненные условия режима и высокого забора.
Речь идет о самой известной на Дальнем Востоке женской колонии - УЦ-267/10 в п. Горное под Уссурийском. Еще ее называют "бабская зона", а в производственно-экономической структуре ГУИН просто "швейкой". Иначе, наверное, и быть не могло, так как больше половины из 1115 осужденных женщин в возрасте от 18 до 65 лет заняты швейным производством.
Только эта одежда очень специфического покроя и фасона. Девушки коротают "срок" за пошивом форменной одежды и частично постельного белья. И только раз в году они могут блеснуть творческой и дизайнерской мыслью. К своему профессиональному празднику они готовятся в течение года, и, как сказала одна из воспитательниц, этот день практически единственный в году, когда они могут сменить тюремную робу на гражданское платье и хоть на два-три часа, что продолжается торжественная часть, стать ближе к свободе".
Понятно, что каждая из девчонок, оказавшихся "по ту сторону" забора, мечтает о скорейшем выходе на свободу. Но с особой остротой это почувствовалось, когда начался праздник. Перед показом мод и.о. начальника колонии Ирина ЮЩЕНКО призналась, что каждая участница конкурса индивидуально работала над своей моделью, самостоятельно придумывала сопроводительные тексты и выбирала музыкальный трек.
О том, что фантазии девушкам не занимать, говорят названия представленных работ: "Чарующий Восток", "Дыхание лета", "Летнее диско", "Невинный ветер", "Летний альянс" - вот далеко не полный перечень работ, представленных швеями 10 отрядов. Музыкальные треки были весьма затерты, но за "колючкой" они зазвучали по-новому. Взять хотя бы сингл из "Красотки" Pretty Women или "антидевичий" трек Girl, you'll be my women soon, запомнившийся по фильму Квентина ТАРАНТИНО "Криминальное чтиво".
..."Трудно ли долететь с Альфе Центавра до Земли?", - спросила ведущая, сопровождая демонстрацию очередного наряда на "космическую" тему. И сама ответила: "Гораздо проще, чем собрать 1000 скрепок". Стоило присмотреться - и, о, чудо! оказалось композиция под названием "Космическая Одиссея" действительно была сотворена из обыкновенных канцтоваров. "Эти девочки нас просто загоняли, - уже после показа призналась Ирина Ющенко. - Не каждая скрепка подходила, а надо их было...ровно тысячу!".
Показ мод завершился большим концертом, который удивил не меньше. Голоса, актерское мастерство, те же сценические наряды, все было на высоком уровне.
Так и хотелось сказать: это бы умение да на пользу в свободной жизни. Но, согласились с нами работники колонии, каждый сам кузнец свого счастья. Как и несчастья...
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