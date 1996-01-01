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Власти регионов Дальнего Востока скрывают истинные размеры лесных пожаров

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Данные информационной системы дистанционного мониторинга (ИСДМ) лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) расходятся с цифрами, представляемыми субъектами Сибири и Дальнего Востока.

Как передает REGNUM, об этом говорится в докладе начальника Управления лесного хозяйства Рослесхоза Евгения АТАМАНКИНА "Организация тушения лесных пожаров в текущем году". В документе отмечается, что анализ данных ИСДМ свидетельствует о том, что информация, представляемая из регионов, не соответствует действительности.

"Оперативная отчетность органов исполнительной власти субъектов РФ отличается от данных ИСДМ в десятки раз", - говорится в докладе. Так, по оперативным данным Иркутской области (на момент среза при подготовке доклада), в регионе с начала пожароопасного периода произошло 519 возгораний, площадь, пройденная огнем, составила 20 327 га. При этом, по данным ИСДМ Рослесхоза, к этому моменту в Приангарье произошло 680 лесных пожаров, а их площадь составила 98 370 га. Таким образом, по подсчетом Рослесхоза, реальное число пожаров в Иркутской области оказалось занижено в 1,3 раза, а площадь - в пять раз.

Аналогичные претензии предъявил Евгений Атаманкин и ряду других регионов Сибири и Дальнего Востока. Так, в Приморском крае количество лесных пожаров, по данным ИСДМ, оказалось в семь раз выше, нежели насчитали в регионе, а площадь - в 30 раз. В Читинской области разница в показателях числа пожаров оказалась двукратной, в показателях площади - в 3,7 раза; в Республике Бурятия - 1,5 и 9 раз соответственно; в Республике Тыва - 3,2 и 5,3 раза; в Хабаровском крае - 3,1 и 7,1 раза; в Амурской области - 11 и 14,2 раза соответственно.

Далее в докладе представителя Рослесхоза говорится, что с 1 июня вносятся изменения в учётные формы космического мониторинга, отображающие лесопожарное состояние лесов. "Данные будут поступать ежедневно по каждому субъекту РФ. При большом расхождении сведений мы будем эту информацию направлять высшему должностному лицу региона", отмечено в документе.

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