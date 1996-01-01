В Сергеевском гарнизоне устроили разборки

В воскресенье в селе Сергеевка Пограничного района произошла массовая драка, в результате несколько пострадавших находятся в больнице, в том числе в критическом состоянии.

Трагедия произошла в Сергеевском гарнизоне, о порядках которого "ЗР" рассказывал в номере от 31 мая.

Как стало известно "ЗР", гражданин К. - один из сергеевских "авторитетов", "специализирующийся" не только на рэкете контрактников, но и на торговле наркотиками, праздновал день рождения. По какой-то только ему известной причине он решил "разобраться" с братьями К., своими конкурентами по наркобизнесу, проживающими на территории гарнизона. С бандой отморозков именинник нагрянул к ним домой и начал избивать.

Во время драки под горячую руку попали и получили травмы, а впоследствии оказались на больничной койке несколько контрактников. А командир одного из подразделений (кстати, тот самый, о котором шла речь в прошлом номере) сейчас находится в реанимации, и его состояние оценивается как тяжелое.

У людей, сообщивших нам эти факты, на СМИ последняя надежда. Гарнизонная прокуратура, расположенная в Камень-Рыболове, судя по всему, умывает руки. Местная милиция запугана, жалобы в вышестоящие инстанции остаются без ответа.

Когда же кто-нибудь из правоохранительных органов краевого и окружного уровня поинтересуется непосредственно на месте, что же все-таки происходит в этом злосчастном гарнизоне?