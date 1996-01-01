Погранзону в Приморье уменьшили

В Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю состоялся брифинг первого заместителя начальника управления Юрия ЗВИРЫК по разъяснению приказа ФСБ России №193 от 17 апреля 2007 г. "О пределах пограничной зоны на территории Приморского края". 27 мая приказ вступил в законную силу.

Как сообщил Юрий Звирык, пограничный режим служит исключительно интересам создания необходимых условий охраны государственной границы. Пограничные зоны устанавливаются для создания барьера на пути противоправной деятельности в приграничье. Речь идет о незаконных трансграничных группировках, экстремистских и террористических организациях, лицах, которым по различным основаниям закрыт выезд за пределы Российской Федерации и которые могут предпринять попытки ухода за рубеж незаконно, граждан, причастных к организации незаконной миграции, контрабанды, неоднократно нарушавших природоохранное законодательство. Такая практика существует во многих государствах мира.

По сравнению с утратившим силу 154-м приказом ФСБ РФ от 14 апреля 2006 г. пределы погранзоны теперь значительно уменьшились. Пограничная зона в Приморье, согласно новому приказу, установлена на территориях, непосредственно прилегающих к государственной границе России с КНР и КНДР. В пограничную зону входят всего 7 населенных пунктов, расположенных вблизи границы. Это поселки Хасан, Лебединое и Цуканово в муниципальном образовании Хасанский район, село Корфовка в муниципальном образовании Уссурийский городской округ, поселки Буссе, Марково и Верхнемихайловка в муниципальном образовании Лесозаводский городской округ.

В течение ближайшего месяца в местах въезда и прохода в пограничную зону будут установлены предупреждающие знаки. Гражданам, которые планируют посещение населенных пунктов и территорий, входящих в пограничную зону, и ведение там какой-либо деятельности, необходимо предварительно получить пропуск или разрешение.

В Приморье обращаться с заявлениями и ходатайствами об оформлении пропуска в погранзону, а также получить справочную информацию, можно по следующим адресам и телефонам: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 67, в/ч 2459, тел./факс (4232)22-24-48, e- mail: pogran.zona@mail.ru; 692135, г. Дальнереченск, ул. Советская, 10, в/ч 2488, тел./факс (42356) 23-7-294; 69291, г. Находка, ул. Мичманская, 12, в/ч 2020, тел./факс (4236) 64-57-07; 692500, г.Уссурийск, ул. Чичерина, 129, ОКПП "Уссурийск", тел./факс (4234) 32-46-29; 692684, Ханкайский район, п. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, 1, в/ч 2097, тел./факс (42349) 97-9-16; 692582, Пограничный район, п. Пограничный, ул. Орлова, 80, в/ч 2019, тел./факс (42345) 21-9-69; 692705, Хасанский район, п. Посьет, ул. Советская, 1, в/ч 2045, тел./факс (42331) 2-12-96.

Отметим, что традиционные места отдыха приморцев и жителей Дальнего Востока - все морское побережье и пляжи озера Ханка - в пограничную зону не входят.