Бутики охраняют от покупателей и... продавцов

Кражи из бутиков и супермаркетов - явление довольно распространенное. По сводкам УВД Приморского края, ежедневно регистрируются 1-2 таких эпизода. Магазинные воры, как правило, хорошо разбираются в людях, они наблюдательны и терпеливы. Так, одна женщина готовилась похитить понравившиеся ей сапоги больше недели. Выбрала обувь, померила, выследила, в каком месте хранится нужный ей размер, а через неделю, дождавшись наплыва покупателей, взяла с полки коробку с нужными сапогами и ушла. Пропажу обнаружили, когда уже было поздно ловить воровку.

Время от времени профессиональные воры "засвечиваются". Тогда их фотографии вывешивают у охранников, после чего этих людей либо не впускают в магазин, либо следят за каждым их шагом.

Но какими бы вопиющими ни были случаи воровства посетителей, гораздо более ощутимые потери приносят злоупотребления персонала, который, по данным статистики, ворует в 2,5 раза больше. Речь идет не только о банальных кражах, но и о "съедании" товара на рабочем месте, хищении денег из кассы. Но и это не такая беда по сравнению с тем, какие убытки наносит сговор сотрудников.

- Одна из самых опасных связей - "администратор - товаровед - кассир", - утверждает технический директор магазина-салона Security Борис ИВАШОВ. - Воровать начинают уже на стадии поступления товара в магазин. Еще хуже, когда начинают торговать собственным неучтенным товаром.

Досье В России объемы воровства со стороны персонала и покупателей соотносятся как 6:4 в стабильно работающем магазине и как 7:3 при неблагоприятной обстановке. Около 25% магазинных краж совершают дети, 75% - взрослые. Каждый пятый взрослый начал воровать еще в детстве.

Если говорить собственно об антикражевых системах, то первая и самая очевидная из них - технология защитных меток. Метка, она же бирка или этикетка, выполнена в виде штрих-кода и наклеена на каждую вещь, выложенную в зале самообслуживания. На выходе из зала стоят "ворота", через которые нельзя просто так пронести метку. "Ворота" включают в себя антенну, которая посылает сигнал, и приемник, получающий от метки ответный сигнал.

Но если "антикражка" эффективна против хищений покупателями, то с контролем собственных сотрудников хорошо справляются камеры видеонаблюдения. По мнению Бориса Ивашова, "их присутствие, во-первых, дисциплинируют людей, которые предполагает, что все их действия записываются, хотя запись ведется не везде. Я полагаю, что наблюдение без записи - выброшенные на ветер деньги. При этом камеры должны быть установлены так, чтобы давать правильное толкование действиям людей. Однако чаще всего видеонаблюдение устанавливается наобум, потому что делается это по остаточному принципу. Как правило, решение о необходимости установки средств охраны решается в последние 2 недели перед открытием магазина, когда все деньги уже потрачены, поэтому выбирают, что подешевле. В итоге видео есть, а смысла в нем нет".

Наибольший эффект, по мнению специалистов, при защите магазина от краж дает совокупность этих средств: стоит устанавливать и антикражевую систему, и видеонаблюдение, да и физическая охрана тоже нужна. Надо только, чтобы посетители при этом чувствовали себя комфортно. Охранники не должны ходить по пятам за покупателями, не нужно их провоцировать воровать "назло".