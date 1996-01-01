www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 73.94 р. 10 CNY: 94.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Бутики охраняют от покупателей и... продавцов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Кражи из бутиков и супермаркетов - явление довольно распространенное. По сводкам УВД Приморского края, ежедневно регистрируются 1-2 таких эпизода. Магазинные воры, как правило, хорошо разбираются в людях, они наблюдательны и терпеливы. Так, одна женщина готовилась похитить понравившиеся ей сапоги больше недели. Выбрала обувь, померила, выследила, в каком месте хранится нужный ей размер, а через неделю, дождавшись наплыва покупателей, взяла с полки коробку с нужными сапогами и ушла. Пропажу обнаружили, когда уже было поздно ловить воровку.

Время от времени профессиональные воры "засвечиваются". Тогда их фотографии вывешивают у охранников, после чего этих людей либо не впускают в магазин, либо следят за каждым их шагом.

Но какими бы вопиющими ни были случаи воровства посетителей, гораздо более ощутимые потери приносят злоупотребления персонала, который, по данным статистики, ворует в 2,5 раза больше. Речь идет не только о банальных кражах, но и о "съедании" товара на рабочем месте, хищении денег из кассы. Но и это не такая беда по сравнению с тем, какие убытки наносит сговор сотрудников.

- Одна из самых опасных связей - "администратор - товаровед - кассир", - утверждает технический директор магазина-салона Security Борис ИВАШОВ. - Воровать начинают уже на стадии поступления товара в магазин. Еще хуже, когда начинают торговать собственным неучтенным товаром.

Досье

В России объемы воровства со стороны персонала и покупателей соотносятся как 6:4 в стабильно работающем магазине и как 7:3 при неблагоприятной обстановке. Около 25% магазинных краж совершают дети, 75% - взрослые. Каждый пятый взрослый начал воровать еще в детстве.

Если говорить собственно об антикражевых системах, то первая и самая очевидная из них - технология защитных меток. Метка, она же бирка или этикетка, выполнена в виде штрих-кода и наклеена на каждую вещь, выложенную в зале самообслуживания. На выходе из зала стоят "ворота", через которые нельзя просто так пронести метку. "Ворота" включают в себя антенну, которая посылает сигнал, и приемник, получающий от метки ответный сигнал.

Но если "антикражка" эффективна против хищений покупателями, то с контролем собственных сотрудников хорошо справляются камеры видеонаблюдения. По мнению Бориса Ивашова, "их присутствие, во-первых, дисциплинируют людей, которые предполагает, что все их действия записываются, хотя запись ведется не везде. Я полагаю, что наблюдение без записи - выброшенные на ветер деньги. При этом камеры должны быть установлены так, чтобы давать правильное толкование действиям людей. Однако чаще всего видеонаблюдение устанавливается наобум, потому что делается это по остаточному принципу. Как правило, решение о необходимости установки средств охраны решается в последние 2 недели перед открытием магазина, когда все деньги уже потрачены, поэтому выбирают, что подешевле. В итоге видео есть, а смысла в нем нет".

Наибольший эффект, по мнению специалистов, при защите магазина от краж дает совокупность этих средств: стоит устанавливать и антикражевую систему, и видеонаблюдение, да и физическая охрана тоже нужна. Надо только, чтобы посетители при этом чувствовали себя комфортно. Охранники не должны ходить по пятам за покупателями, не нужно их провоцировать воровать "назло".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru