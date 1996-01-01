Пострадал от собственных услуг

Недавно один владивостокский адвокат был вынужден уплатить своему клиенту около 100 тыс. руб. за некачественные услуги.

Как стало известно "ЗР", адвокат взялся за исполнение поручения, которое заведомо было обречено на неудачу. Когда об этом узнал его клиент, потративший на гонорар не один десяток тысяч рублей, он подал на адвоката в суд. Примечательно, что суд после долгих разбирательств иск обиженного клиента удовлетворил, постановив взыскать с адвоката около 100 тыс. руб.

Как разъяснили сами адвокаты, чтобы обезопасить себя от таких неприятностей, с 1 марта этого года их обязали страховать свою профессиональную ответственность перед клиентами. Правда, норма эта так и не заработала, т.к. специальный механизм страхования не прописан. Таким образом, пока в полной мере действует лишь добровольное страхование, но адвокаты страховаться не торопятся. Может, зря?