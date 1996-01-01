Борис Минцев: "Тайну клиента адвокат должен унести с собой в могилу"

"Два года назад на II Всероссийском съезде адвокатов 31 мая официально было признано Днем российской адвокатуры. Именно в этот день в 2002 г. был принят Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". О состоянии, проблемах отечественной адвокатуры, а также о перспективах ее развития поделился с "ЗР" президент Адвокатской палаты Приморского края Борис МИНЦЕВ.

- Борис Петрович, в сериале "Адвокат", который идет на одном из центральных каналов, главные герои буквально "вытаскивают" своих подзащитных из невероятно сложных ситуаций. В реальной жизни такое бывает?

- Если говорить об оправдательных приговорах, то в российских судах общей юрисдикции они составляют не более 1%, суды присяжных, которые вводятся в последнее время, оправдывают около 20% обвиняемых. Вместе с тем существуют случаи, когда подзащитного оправдывали даже дважды. Так было с клиентом адвоката Ольги КОРОВИНОЙ, которая в настоящее время представляет интересы отстраненного от должности мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА. Оправдательный приговор по делу о покушении на убийство в отношении ее подзащитного, который вынес суд присяжных, отменял Верховный суд РФ, в результате присяжные подсудимого снова оправдали. Дело, в котором Ольга Коровина участвовала как адвокат, длилось несколько лет.

- После принятия присяги согласно Кодексу профессиональной этики на адвоката накладывается масса этических табу . Например, неразглашение адвокатской тайны. При этом есть адвокаты, которые, перестав работать с клиентом по договору, начинают рассказывать истории из жизни своих подзащитных как анекдоты...

- Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката он не имеет права разглашать сведения, которые стали ему известны в результате общения с клиентом. Срок хранения адвокатской тайны не установлен, как, скажем, и срок хранения тайны исповеди. Можно сказать, что тайну клиента адвокат должен унести с собой в могилу. Есть еще случаи, когда защитник представляет на судебном процессе интересы одной стороны, а потом начинает оказывать юридическую помощь другой. Естественно, он при этом раскрывает подробности дела, которые узнал ранее, чем наносит вред прежнему клиенту. Это тоже нарушение адвокатской этики.

- Что грозит адвокату за нарушение тайны клиента?

- В отношении такого адвоката мы вправе возбудить дисциплинарное производство, в результате чего он даже может лишиться статуса адвоката.

Досье В 2006 г. в отношении адвокатов Приморского края возбуждено 112 дисциплинарных производств. Рассмотрено на заседании квалификационной комиссии 68 производств, на заседании Совета - 47. В результате получили замечания 5 адвокатов, предупреждения - 4, а 10 человек лишились статуса адвоката.

- За последние годы приморские вузы подготовили и выпустили огромное количество юристов. Как это отразилось на рынке юридических услуг?

- Начну с опыта многих зарубежных стран. Там заниматься юридической практикой можно только, получив лицензию на этот вид деятельности. В России по-другому: многие выпускники юридических вузов занимаются юридической практикой, не имея доступа к этой деятельности. При этом представляются и адвокатами, и консультантами.

Раньше юридическая деятельность лицензировалась. Как только лицензирование отменили, к нам стали обращаться граждане с жалобами на так называемые юридические фирмы, которые взяли с них деньги за услуги, но за результаты работы отвечать не желают. Если бы это были адвокаты, мы бы могли что-то предпринять...

Кроме того, отмена лицензирования дала почву для появления всякого рода псевдоюристов и псевдоадвокатов, проще говоря, мошенников, которые пользуются доверчивостью простых граждан. Хочу отметить, что трудно найти еще одну такую страну в мире, которая отдала бы на свободный откуп юридическую деятельность.

- Как формируются расценки у адвокатов? Порой складывается впечатление, что размеры гонораров берутся с потолка.

- Есть примерная инструкция. Как бы там ни казалось, с потолка взять расценки не получится, т.к. уровень жизни граждан не настолько высок, чтобы устанавливать заоблачные цены.

- Иногда на размер адвокатского гонорара влияет наличие связей в правоохранительных органах и суде...

- Этим, возможно, грешат те люди, которые приходят в адвокатуру из этих органов и пользуются старыми связями, но по большей части, на мой взгляд, это показное. Некоторые намеренно распускают слухи о наличии связей в "нужных" структурах власти, чтобы повысить свой гонорар. Однако это чревато тем, что такого адвоката впоследствии могут обвинить в мошенничестве.

- Какие специалисты сегодня наиболее востребованы?

- Сейчас котируются юристы, владеющие иностранными языками, в особенности китайским, японским, корейским, т.к. у нас с этими странами активно развивается сотрудничество. В Приморье есть два молодых адвоката - в Находке и во Владивостоке, которые в совершенстве владеют корейским и китайским языками. Соответственно, неплохо знают законодательства тех стран. Они в настоящее время очень востребованы, их приглашают для сопровождения делегаций, участия в переговорах, заключения сделок, контрактов и т.д. К сожалению, пока у нас таких адвокатов, которые могут выйти на международный рынок и работать самостоятельно на высоком уровне, совсем мало.